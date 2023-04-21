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"Він намагається сподобатися людям": експерт пояснив, навіщо Пригожин написав статтю про завершення війни

Анна Ярославська
21 квітня 2023, 09:46 оновлено 21 квітня, 09:51
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Євген Пригожин намагався посилити політичні позиції. Він не може діяти через високі кабінети влади, тому працює на громадську думку.
Аббас Галлямов, Євген Пригожин
Аббас Галлямов пояснив, навіщо Пригожин написав статтю про завершення війни в Україні / скріншот

Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що нещодавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни в Україні є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.

"Я не вважаю, що слова Пригожина – сигнал Москви. Він зараз фігура не того рівня, щоб транслювати сигнали Кремля", - сказав Галлямов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Пригожин був на коні восени та на початку зими минулого року. Тоді "кухаря" Путіна дійсно можна було назвати серйозною політичною фігурою, але з того часу він серйозно "здувся".

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"Пригожин сьогодні та Пригожин того періоду – дві різні людини. Він почав "здуватися" ще взимку, коли його перестали пускати в тюрми. Суровікіна знизили, а на його місце знову прислали Герасимова, якого Пригожин з "пригожинцями" всіляко ображали. Після цього у ПВК Вагнера почався снарядний голод", - розповів він.

Галлямов додав, що внаслідок скандалів присутність Пригожина в кремлівських ЗМІ істотно обмежили. Пригожин і сам скаржився, що йому відключили спецзв'язок, анулювали пропуски, а на дзвінки перестали відповідати.

"Зараз Пригожин повертається до свого колишнього статусу політичного маргінала. Його заяви, найімовірніше, є самостійною ініціативою. Пригожин намагається компенсувати своє ослаблення - йому потрібне політичне підживлення, щоб остаточно не повернутися на маргінальний рівень. Він не може діяти через високі кабінети влади, тому працює на громадську думку", - вважає політолог.

"Не бачу в цьому сигналу Кремля. У Кремля є інші можливості для сигналів. До того ж потрібно не забувати, що Пригожин примудрився посваритися з Адміністрацією президента РФ (...) Тому адміністрація президента вже не буде працювати з Пригожиним, він став для неї записним ворогом", - вважає Галлямов.

Статтю Пригожина Галлямов вважає його спробою "посилити політичні позиції". Глава ПВК намацує нові точки опори в публічній політиці.

Що стосується тези Пригожина про мир, то це спроба популізму, впевнений політтехнолог.

"Він намагається сподобатися людям. Розгубленість в Росії наростає, а запит на мир посилюється. Навіть до твердокам'яних патріотів вже доходить, що перемогти не вдасться, а зимовий наступ, який так довго анонсували, закінчився тим, що російські війська не взяли навіть Бахмут. Тепер всі починають розуміти очевидне, запит на мир зростає, і Пригожин це відчуває. Він шукає якісь точки опори в громадській думці, оскільки адміністративний ресурс вже налаштував проти себе. Ось і вирішив видати популярну точку зору", - сказав Галлямов і додав, що не варто надавати статті Пригожина великого значення.

Хто такий Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист.

У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан.

Кандидат політичних наук.

Як повідомляв Главред, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", оскільки окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій та "поправить" Пригожина досить суворим способом — або "Новачком", або автокатастрофою.

Інші новини:

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