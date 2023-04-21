"Він намагається сподобатися людям": експерт пояснив, навіщо Пригожин написав статтю про завершення війни

Євген Пригожин намагався посилити політичні позиції. Він не може діяти через високі кабінети влади, тому працює на громадську думку.

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Аббас Галлямов пояснив, навіщо Пригожин написав статтю про завершення війни в Україні / скріншот

Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що нещодавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни в Україні є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.

"Я не вважаю, що слова Пригожина – сигнал Москви. Він зараз фігура не того рівня, щоб транслювати сигнали Кремля", - сказав Галлямов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Пригожин був на коні восени та на початку зими минулого року. Тоді "кухаря" Путіна дійсно можна було назвати серйозною політичною фігурою, але з того часу він серйозно "здувся".

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"Пригожин сьогодні та Пригожин того періоду – дві різні людини. Він почав "здуватися" ще взимку, коли його перестали пускати в тюрми. Суровікіна знизили, а на його місце знову прислали Герасимова, якого Пригожин з "пригожинцями" всіляко ображали. Після цього у ПВК Вагнера почався снарядний голод", - розповів він.

Галлямов додав, що внаслідок скандалів присутність Пригожина в кремлівських ЗМІ істотно обмежили. Пригожин і сам скаржився, що йому відключили спецзв'язок, анулювали пропуски, а на дзвінки перестали відповідати.

"Зараз Пригожин повертається до свого колишнього статусу політичного маргінала. Його заяви, найімовірніше, є самостійною ініціативою. Пригожин намагається компенсувати своє ослаблення - йому потрібне політичне підживлення, щоб остаточно не повернутися на маргінальний рівень. Він не може діяти через високі кабінети влади, тому працює на громадську думку", - вважає політолог.

"Не бачу в цьому сигналу Кремля. У Кремля є інші можливості для сигналів. До того ж потрібно не забувати, що Пригожин примудрився посваритися з Адміністрацією президента РФ (...) Тому адміністрація президента вже не буде працювати з Пригожиним, він став для неї записним ворогом", - вважає Галлямов.

Статтю Пригожина Галлямов вважає його спробою "посилити політичні позиції". Глава ПВК намацує нові точки опори в публічній політиці.

Що стосується тези Пригожина про мир, то це спроба популізму, впевнений політтехнолог.

"Він намагається сподобатися людям. Розгубленість в Росії наростає, а запит на мир посилюється. Навіть до твердокам'яних патріотів вже доходить, що перемогти не вдасться, а зимовий наступ, який так довго анонсували, закінчився тим, що російські війська не взяли навіть Бахмут. Тепер всі починають розуміти очевидне, запит на мир зростає, і Пригожин це відчуває. Він шукає якісь точки опори в громадській думці, оскільки адміністративний ресурс вже налаштував проти себе. Ось і вирішив видати популярну точку зору", - сказав Галлямов і додав, що не варто надавати статті Пригожина великого значення.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

Як повідомляв Главред, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", оскільки окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій та "поправить" Пригожина досить суворим способом — або "Новачком", або автокатастрофою.

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