"Треба поставити жирну крапку": Пригожин вимагає від Путіна закінчити війну в Україні

Ватажок "вагнерівців" не заперечує, що РФ країна-агресор може програти, коли ЗСУ підуть у контрнаступ.

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Пригожин пророкує, щоб Путін закінчив війну / колаж фото Радбез РФ, скріншот з відео

Українські військові продовжують підготовку до великого наступу і чекають моменту, коли земля стане більш сухою і погода буде дозволяти атакувати ворога. Російські окупанти розуміють це і панікують. Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин навіть почав вимагати у російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив про закінчення війни проти України. Про це він сам заявив у своїй стаття.

Він заявив, що Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", бо окупанти вже "досягли запланованих результатів".

"Для влади і для суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми дійсно їх досягли. Ми перемололи величезну кількість бійців ЗСУ і можемо самі перед собою відзвітувати про те, що завдання СВО виконані", - заявив Пригожин.

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"Кухар Путіна" також заговорив про український наступ і додав, що ЗСУ вже готові до нього. Він не виключає, що російські окупанти можуть програти українським військовим.

"Або ЗСУ будуть розгромлені в чесній бійці, або Росія залиже рани, накопичить м'язи і знову порве суперників у чесному бою. Тому я вважаю, що варіант договорняків неможливий для майбутнього Росії", - сказав Пригожин.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

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