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Пригожин повертався до РФ вимушено, щоб вирішити питання з МО Шойгу - Bloomberg

Андрій Ганчук
2 вересня 2023, 14:12 оновлено 2 вересня, 15:11
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Структури ПВК Вагнер зіткнулися з тиском відомства Шойгу, через що Євген Пригожин змушений був повернутися з Африки в Росію, пишуть журналісти.
Пригожин, Шойгу
Пригожин приїжджав до Росії через тиск Міноборони на ПВК Вагнер - ЗМІ / Колаж скріншот YouTube

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин за декілька тижнів до своєї загибелі був змушений повернутися на територію агресора Росії, оскільки зіткнувся з тиском з боку Міноборони окупантів. Бойовикам заборонили використовувати літаки відомства для перельотів і закрили доступ до баз у Сирії. Вагнер ризикував залишитися без логістики, тому Пригожин поїхав вирішувати ці питання.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на близьке до Кремля джерело, ПВК Вагнер зіткнулася з низкою проблем: структурам бойовиків заборонили використовувати літаки Міноборони, а далі закрили для них доступ до авіабази Хмеймім, яка була відкрита ще в 2015 році – до офіційної заяви про присутність російських окупантів у Сирії.

У такій ситуації логістика Вагнер опинилася під загрозою, тому Пригожин змушений був відправитися з Африки до Росії.

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Неназване джерело американських журналістів розповіло, що

У такій ситуації Логістика Вагнер опинилася під загрозою, тому Пригожин змушений був відправитися з Африки в Росію. Пригожин вилетів до Москви, щоб врегулювати питання з відомством Шойгу. Але 23 серпня його бізнес-джет зазнав аварії під Твер'ю в 50 кілометрах від резиденції Путіна.

Загибель Пригожина

У Росії 23 серпня розбився літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто був на борту, загинули. У Росії заявили, що на борту також був Дмитро Уткін Вагнер.

Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни. На думку фахівців, майбутнє ПВК Вагнер під великим питанням.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Уткіна поховали 31 серпня на Митищинському кладовищі в Московській області.

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Міноборони РФ Євген Пригожин ПВК Вагнер
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