Обвал фронту на півдні і заколот Вагнера: Жданов назвав сценарій революції в РФ

Глобальні події в країні-агресорі Росії відбудуться в результаті виникнення раптової і несподіваної ситуації, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Потрясіння в Росії відбудуться нескоро, населення підтримує політику війни Путіна - Жданов / Главред, скрін

ПВК Вагнер може піти на новий заколот у Росії, який буде спровоковано несподіваними подіями, після чого почнеться відкрите протистояння "башт Кремля". Стимулом для розвитку такої ситуації може стати падіння окупаційних військ на Мелітопольському або Бердянському напрямках. В результаті все може вилитися в революцію. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що певна несподівана подія – "чорний лебідь" – призведе до нового заколоту в Росії, після чого буде вже відкрите протистояння "башт Кремля". Але не можна сказати, що такі події відбудуться вже найближчим часом.

"Вважаю, відбудуться події типу "чорний лебідь". Трапиться те, що послужить тригером нового заколоту, який виллється у відкрите протистояння.

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Але навряд чи можна говорити про те, що це станеться найближчим часом. Коли еліти б'ються і у них наростає загострення пристрастей, суспільство залишається аморфним. Здебільшого воно підтримує політику Путіна і війну. Як кажуть соціологи, 10% пасіонарно налаштованих громадян роблять революцію. Тому доки не розгойдається суспільство, нічого не буде", - зазначив Жданов.

За його словами, падіння окупаційної армії Росії на південному фронті може стати спусковим гачком для революції в країні.

"Це може стати величезним стимулом для розвитку таких подій – "чорним лебедем". Наприклад, обвалення фронту на Мелітопольському або Бердянському напрямках може стати реальним тригером для нової революції в Росії", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація в Росії

У Росії 23 серпня розбився літак з ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і його соратниками. Серед них був і Вагнер – Дмитро Уткін. Обставини загибелі встановлює слідство країни-агресора.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Російський соціолог Ігор Яковенко припустив, що в Росії у 2024 році може бути смута. Військова верхівка після поразок в Україні припинить підтримувати Путіна і станеться зміна влади.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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