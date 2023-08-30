Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера" – Жданов

Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

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Популярність Пригожина в РФ божевільна, і це небезпечно для Путіна, каже Жданов/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин навіть з того світу не дає спокою російському диктатору Володимиру Путіну. Популярність Пригожина росте навіть після його смерті, в РФ масово створюють меморіали в його пам'ять у різних містах.

У той же час ПВК "Вагнера" може готувати новий бунт у країні-агресорці Росії. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Я думаю, що так званий відхід ПВК "Вагнер" з Білорусі нібито з метою розформування може не відповідати реальному стану речей. Це може бути легенда для прикриття передислокації "Вагнера" на територію Росії", – зазначає Жданов.

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За словами експерта, тих схронів зброї, які робив Пригожин на допомогу Суровікіну, коли працював з ним у тандемі, може бути небагато. Проте вагнерівці, з суттєвим оснащенням і озброєнням, можуть з'явитися вже за деякий час.

"Адже ми говоримо про найманців, які виконують будь-які поставлені завдання. І я все ж не думаю, що реальні господарі ПВК готові зараз взяти і злити підрозділ", – зазначив військовий експерт.

На його думку, вагнерівці можуть довго не чекати, щоб влаштувати бунт у країні-агресорці Росії. Події в Росії можуть розвиватися дуже стрімко, залежно від того, як швидко буде змінюватися баланс сил між баштами Кремля.

""Наприклад, Міністерство оборони зі шкіри геть лізе і формує приватні військові компанії, такі як "Пламя", "Патриот" та інші. Відомство намагається перетягнути ковдру на себе, оскільки там чудово розуміють, що армія не виконуватиме певні накази. Наразі армія – не той організм, на який може покластися диктатор. Потрібна армія, яка виконає будь-який наказ і не буде демонструвати сумнівів", – зазначив Жданов.

Він звернув увагу, що зараз Пригожин не дає спокою Путіну навіть з того світу, адже російський диктатор відчуває небезпеку у тому, наскільки власник ПВК "Вагнера" популярний серед росіян навіть після смерті.

"На підтвердження моїх слів наведу вам приклад. У Росії почався флешмоб: створюються меморіали, присвячені Пригожину, який навіть з того світу не дає Путіну спокою. Більше 12 міст створили такі меморіали. Популярність Пригожина просто божевільна", – сказав експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Загибель Пригожина

Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

У той же час видання Daily Mail із посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Проте диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи було знайдено ДНК Пригожина, пише видання.

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