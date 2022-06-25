Медведєв в істериці від позиції Молдови щодо РФ: погрожує енергоблокадою і нападом з Придністров'я

Медведєв погрожує Молдові ударом країни-агресора з Придністров'я / Колаж УНІАН, Reuters

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Молдови після того, як Кишинів висловив готовність приєднатися до санкцій проти Росії. Він загрожує відмовою Москви продавати молдавській державі енергоресурси і військовою загрозою з Придністров'я у разі, мовляв, "спроби" Румунії приєднати Молдову.

У своєму Telegram-каналі російський чиновник вибухнув черговою пропагандистською тирадою, заявивши, що підтримка Кишиневом санкцій проти Москви може призвести до відмови Росії продавати країні енергоресурси.

читайте такожМедведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген"Тепер вони побігли попереду паровозу. Намагаючись догодити своїм новим господарям, не знаходячись в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не тільки "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а взагалі жодних. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - пише Медведєв.

Крім того, за його словами, якщо Румунія нібито спробує приєднати Молдову, Росія, мовляв, реагуватиме, оскільки в окупованому Придністров'ї живуть російські громадяни.

"Якщо почнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що в Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії...", – підкреслив Дмитро Медведєв.

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Скандальні заяви Дмитра Медведєва

Колишній російський президент Дмитро Медведєв після військового вторгнення Росії в Україну почав публікувати у своєму Telegram-каналі образи на адресу Києва і заходу.

Один із прикладів - 15 червня Медведвев сказав, що Україна нібито за два роки може припинити своє існування.

"Хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко зазначив російський чиновник.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Чиновник задався риторичним питанням, де буде сам Медведєв за 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив Михайло Подоляк.

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