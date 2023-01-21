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Молдова хоче за рахунок України позбутися російських військ у Придністров'ї

21 січня 2023, 21:19
У Молдові заявили, що очікують перемоги України і програшу Росії.
Молдова, ВСУ
Молдова сподівається, що російські війська підуть з Придністров'я після перемоги України / колаж фото twitter.com/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Молдова сподівається на перемогу України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Там впевнені, що ця перемога допоможе вигнати російських загарбників, які незаконно окупували Наддністрянщина. Про це заявив Міністр закордонних справ і європейської інтеграції ніку Попеску, повідомляє Vocea Basarabiei.

Він додав, що Молдова сподівається на програш РФ,

"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інститутів, які мають значення. На даному етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом - ось чого ми всі хочемо", - сказав міністр.

Він також додав, що війна в Україні змінила і Молдову.

"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу ... Як я вже сказав, Ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам в цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - підкреслив Попеску.

Падіння ракети в Молдові

5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється. У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.

14 січня стало відомо про падіння нових уламків ракети. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відреагувала на це і заявила, що у РФ відсутня повага до суверенітету країни.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову було порушено, а залишки ракети впали в околицях села Ларга в Бричанському районі", — написала вона.

Інші новини:

війна в Україні Молдова Придністров'я вторгнення Росії
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