Молдова хоче за рахунок України позбутися російських військ у Придністров'ї

Молдова сподівається на перемогу України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Там впевнені, що ця перемога допоможе вигнати російських загарбників, які незаконно окупували Наддністрянщина. Про це заявив Міністр закордонних справ і європейської інтеграції ніку Попеску, повідомляє Vocea Basarabiei.
Він додав, що Молдова сподівається на програш РФ,
"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інститутів, які мають значення. На даному етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом - ось чого ми всі хочемо", - сказав міністр.
Він також додав, що війна в Україні змінила і Молдову.
"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу ... Як я вже сказав, Ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам в цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - підкреслив Попеску.
Падіння ракети в Молдові
5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.
Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється. У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.
14 січня стало відомо про падіння нових уламків ракети. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відреагувала на це і заявила, що у РФ відсутня повага до суверенітету країни.
"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову було порушено, а залишки ракети впали в околицях села Ларга в Бричанському районі", — написала вона.
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