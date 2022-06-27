Атака з Придністров'я стане для України ляпасом, але ми точно відповімо ударом - Зеленський

Україна отримує неприємні сигнали з приводу ризиків, пов'язаних з нападом з Придністров'я - Зеленський / Колаж Офіс президента , ua.depositphotos.com

Якщо відбудеться атака на Україну з окупованого Придністров'я, трапиться глобальна помилка. Київ сприйме ситуацію не у якості удару, а як ляпас. Однак у відповідь українська держава точно відповість ударом. Треба докласти зусиль, щоб не допустити загострення ситуації в регіоні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного з президенткою Молдови Майєю Санду брифінгу у понеділок, 27 червня, він розповів про те, що Київ та Кишинів обговорили ризики атаки України з території окупованого російською армією Придністров'я.

читайте такожПрезидентка Молдови вимагає негайно вивести російські війська з Придністров'яЗа його словами, Київ отримує неприємні сигнали про можливі ризики. Якщо атака відбудеться, українська держава сприйме це як ляпас. Але точно відповість ударом.

"Ми сьогодні піднімали питання ризиків. Я б не назвав би це ударами з боку Придністров'я по Україні. Якщо і буде, то це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші отримуємо, вони неприємні. Але вони повинні знати, ці люди на тимчасово окупованій території Молдови, що для нас це буде не ударом, а ляпасом, але ми точно відповімо ударом", - сказав Зеленський.

Також він додав, що потрібно провести роботу над тим, щоб не допустити погіршення обстановки.

"Перш за все ми всі повинні робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові атакою з боку Придністров'я у тому випадку, якщо, мовляв, Румунія "спробує приєднати" молдавську державу. Така реакція послідувала після того, як Кишинів висловив готовність підтримати санкції проти Росії.

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Загроза нападу Росії на Україну з Придністров'я

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявляв, що президент РФ Володимир Путін може використовувати окуповане молдавське Придністров'я для ще однієї атаки на Україну. Провокації з захопленого анклаву почастішали. Українська розвідка продовжує стежити за ситуацією.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ готові до нападу з боку Білорусі та захопленого Придністров'я. За її словами, продовження битви з Росією вказує на здатність українських військ відбивати агресію окупантів.

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