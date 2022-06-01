Як Путін може використати Придністров'я проти України: у МВС розкрили задум Кремля

Придністров'я може послужити окупантам як плацдарм для нанесення удару по Україні / Фото УНІАН, РБК-Україна

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може задіяти так звану "Придністровську республіку" у війні проти України. Ця територія може послужити окупантам як плацдарм для нанесення удару по Україні. Також Придністров'я може стати в руках РФ інструментом для дестабілізації ситуації всередині країни. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна озвучив перший заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, українська розвідка стежить за ситуацією навколо Придністров'я, де з початку війни Росії проти України почастішали різного роду провокації.

Єнін також зазначив, що МВС реагує для стримування й протидії виникненню будь-яких імовірних провокацій або ударів.

Заступник голови МВС підкреслив, що необхідно виходити з гіршого можливого сценарію, але і не переоцінювати ті чи інші ризики і загрози.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", – розповів Єнін.

Як повідомляв Главред, перший заступник голови МВС Євген Єнін вважає, що Росія найімовірніше ніколи не відмовиться від ідеї захопити Київ або всю Україну. Тому навіть після того як нинішня війна закінчиться, потрібно готуватися до нової можливої агресії.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович також вважає, що через кілька років між Україною та Росією буде ще одна війна, і вона неминуча.

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