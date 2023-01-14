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"Висловлюю обурення": прем'єр Молдови розлютилася через падіння уламків російської ракети

14 січня 2023, 22:41
Наталія Гаврилиця зазначила, що російському терору немає ніякого виправдання.
російська ракета в Молдові
Російська ракета впала в Молдові / Міністерство внутрішніх справ Молдови

Російські окупанти намагалися обстріляти ракетами Україну. Уламки однієї з ракет впали на території Молдови. Це підтверджує те, що у РФ відсутня повага до суверенітету країни. Про це заявила прем'єрміністр Молдови Наталія Гаврилиця.

Вона додала, що дуже обурена цим.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову було порушено, а залишки ракети впали в околицях села Ларга в Бричанському районі", — написала вона.

Вона також акцентувала увагу на тому, що немає ніякого виправдання вбивствам мирних жителів і атакам на інфраструктуру.

Падіння ракети в Молдові

5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється.

У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.

Інші новини:

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