Війська РФ продовжують наступати: у Третій штурмовій розкрили ситуацію під Авдіївкою

Важливим фактором у боях за Авдіївку Донецької області стали російські кориговані авіаційні бомби, сказав представник 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

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Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізувалася - 3-тя ОШБр / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Ситуація на полі бою в районі Авдіївки стабілізувалася, тривають звичні бої. Російські окупанти продовжують наступати, проте темпи їхніх атакувальних дій знизилися. Про це заявив представник 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що бригада тримає стійку оборону, а окупанти наступають.

"Але це не можна порівняти з тим, що було в місті. Буденний характер, можна працювати, фронт стабілізувався, ми у своїй зоні відповідальності", - зазначив Бородін. відео дня

За його словами, кількість ворожих штурмів зменшилася, оскільки війська РФ зазнали значних втрат під час боїв за Авдіївку.

"Дві бригади втратили бойову готовність, це вплинуло. Якби не було фактора КАБів, то все йшло б інакше. Також потрібна ефективна контрбатарейна робота, потрібні радари, боєприпаси, артилерійські системи", - наголосив Олександр Бородін.

Ситуація в Авдіївці

Командування ЗСУ ухвалило рішення вивести війська з Авдіївки 17 лютого. Бійців перемістили на більш вигідні оборонні рубежі. Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські сили були переведені на обладнані позиції, які підготували заздалегідь.

Окупанти Росії захопили Авдіївку, діючи в рамках тактики нанесення авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, до подібних кроків загарбники можуть вдатися і на інших ділянках фронту.

Секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що росіяни окупували Авдіївку, оскільки застосували велике ударне угруповання і скористалися перевагою в повітрі. Україні потрібно вирішити питання з російською авіацією.

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