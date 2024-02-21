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Буданов назвав чисельність армії РФ в Україні

Анна Ярославська
21 лютого 2024, 10:58
Країна-агресор РФ може набирати близько 30 тисяч осіб на місяць.
Кирило Буданов, армія РФ
Кирило Буданов розповів про чисельність армії РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, МО РФ

Російська окупаційна армія налічує близько 510 тисяч військовослужбовців на Україні та навколо неї. При цьому РФ може набирати близько 30 тисяч осіб на місяць. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Але Москва неефективно використовувала свої війська. Зеленський заявив на форумі з безпеки в Мюнхені в суботу, що Росії вдалося просунутися лише незначно, ціною десятків тисяч життів, руйнуючи невеликі поселення", - пише видання.

WP нагадує, що президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що в Україні є близько 600 тисяч діючих військовослужбовців різних родів, хоча військові командири кажуть, що тих, хто готовий до бойових дій, недостатньо.

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Інші заяви Буданова в інтерв'ю WP

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства видатних українців, щоб спровокувати розбрат в Україні та послабити рішучість українських військових.

За його словами, пік настане навесні та буде супроводжуватися потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею всередині країни.

Також Буданов заявив, що захоплення Росією східноукраїнського міста Авдіївка - це явна ознака зміни динаміки повномасштабної війни, яка йде вже майже третій рік.

Глава ГУР визнав, що українські сили перебувають у важкому становищі.

При цьому Росії буде складно досягти своєї головної стратегічної мети - захоплення всіх східних районів Донецької та Луганської областей в цьому році.

"У них немає сил", - зазначив Буданов.

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