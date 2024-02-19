Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

ЗСУ не змогли захистити Авдіївку через затримку з наданням артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони.

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Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, вважають аналітики / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Затримки з наданням західної військової допомоги Україні допомагають країні-агресору РФ розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на Сили оборони.

Як пише Інститут вивчення війни, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.

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Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, сприяло тому, що російські війська скористалися ситуацією.

Вони почали наступ за межами Авдіївки - уздовж кордону Харківської та Луганської областей від початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин.

ISW вважає, що цей російський наступ, імовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Також аналітики прогнозують, що Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

У ISW також зазначають, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Військова допомога Україні

16 лютого стало відомо, що Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню пішла на перерву до 28 лютого. Документ так і не було проголосовано.

Президент США Джо Байден заявив, що відмова проголосувати за законопроєкт про виділення Україні допомоги "не буде забута".

Законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Президент Чехії Петр Павел у Мюнхені на "Українському ланчі" заявив, що його країна знайшла метод постачання снарядів для України, але для цього необхідне фінансування.

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