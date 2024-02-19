УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Анна Ярославська
19 лютого 2024, 06:49
ЗСУ не змогли захистити Авдіївку через затримку з наданням артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони.
ЗСУ, армія рф
Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, вважають аналітики / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Затримки з наданням західної військової допомоги Україні допомагають країні-агресору РФ розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на Сили оборони.

Як пише Інститут вивчення війни, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

  • уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;
  • в Авдіївці та навколо неї;
  • поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.

відео дня

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, сприяло тому, що російські війська скористалися ситуацією.

Вони почали наступ за межами Авдіївки - уздовж кордону Харківської та Луганської областей від початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин.

ISW вважає, що цей російський наступ, імовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Також аналітики прогнозують, що Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

У ISW також зазначають, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Військова допомога Україні

16 лютого стало відомо, що Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню пішла на перерву до 28 лютого. Документ так і не було проголосовано.

Президент США Джо Байден заявив, що відмова проголосувати за законопроєкт про виділення Україні допомоги "не буде забута".

Законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Президент Чехії Петр Павел у Мюнхені на "Українському ланчі" заявив, що його країна знайшла метод постачання снарядів для України, але для цього необхідне фінансування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

08:19 Світ
Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

06:49 Україна
"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди 23058

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди

«Серія помилок»: росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ 5373

"Серія помилок": росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило 5057

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися 4750

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

Останні новини

08:45

"Песимісти програють війни": адмірал НАТО закликав не переоцінювати втрату Авдіївки

08:19

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

07:51

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

07:32

У США заговорили про "путінське крило" в Республіканській партії

06:58

Чому Навальний добровільно сів у в'язницю: про дивні рішення лідерівПогляд

Не усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикуютьНе усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикують
06:49

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

06:10

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 11 секунд знайти морквину

05:30

Як правильно клеїти супер клеєм: прості, але дуже корисні поради для господаря

05:00

"Путін продовжить убивати": Ейдман відповів на питання про нову жертву диктатора РФ

Реклама
04:30

Які рослини назавжди відлякають мишей із вашого подвір'я

03:28

Один з трьох літаків підбито вже на території РФ: деталі нового удару ЗСУ по авіації ворога

02:36

Тямущі господині купують найдешевше мило - руки ним не миють

02:05

49-річна ексдружина Кличка в зухвалому образі повернулася в модельний бізнесВідео

01:35

Катя Осадча ніжно і мило привітала сина від Горбунова з 7-річчям

00:26

"Ганьба на цілий світ": Фаріон видала порцію критики Jerry Heil і alyona alyonaВідео

18 лютого, неділя
23:59

Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії 5 місяців - ЗСУ

22:59

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:57

Зірка "Топ-модель по-українськи" народила первістка і показала обличчя немовляти

22:06

Велика війна в Європі: Пісторіус назвав терміни ймовірної атаки РФ

22:02

Що потрібно з'їсти 19 лютого, щоб бути здоровим увесь рік: важливі прикмети дня

Реклама
21:33

Вдова Білоножка розповіла, як співак бився з Віктором Ющенком через жінок

21:12

Гороскоп Таро з 19 по 25 лютого: що зірки готують для кожного знака

21:04

Артилерія і снаряди для України: Зеленський розкрив домовленості в Мюнхені

20:58

"Мадам, Вам мало в Нью-Йорку просторів": рецензія на фільм "Мадам Павутина"Відео

20:52

Смерть Навального може пришвидшити передачу Taurus Україні - Politico

20:15

"Найкраща пара України": Залужний замилував Мережу чарівним фото з дружиною

20:10

"Усе вирішиться за 3 місяці": гучна заява Борреля щодо війни в Україні

19:53

Що не так з "гарантіями безпеки" для УкраїниПогляд

19:51

"У бій на смерть": полковник Британії розкрив план масштабного наступу РФ

19:49

Налетить сніг та вріже -6: в Україні повертається негода

19:12

Місячний календар на 19 лютого: для кого це найвдаліший день

19:09

"Ворог зміг створити перевагу": у Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки

18:48

Окупанти намагаються прорватись до Роботиного: у DeepState показали новий наступ РФ

18:09

"Путін абсолютно божевільний": Ейдман пояснив, навіщо диктатору РФ смерть Навального

18:00

Що можна зробити зі старого простирадла: 3 корисні вироби

17:59

Майбутнє України без допомоги США: у Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій

17:45

Піррова "перемога" РФ в АвдіївціПогляд

17:39

"Готові завершити "цей конфлікт": Путін видав цинічну заяву про війну в Україні

17:13

У Маріуполі отруїли непроханих "гостей" з Москви: нагодували обідом із миш'яком

16:59

Тіло Навального вкрите синцями: у ЗМІ розкрили деталі про можливе отруєння

Реклама
16:32

"Джокер" Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

16:29

Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні

16:13

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

15:55

"Бійці відійшли на нові позиції": у Третій штурмовій розкрили ситуацію біля Авдіївки

15:52

Медведєв істерить розділом Росії: звернувся до "улюбленого" аргументу і згадав про Авдіївку

15:32

Мовчунка-донька Сумської знялася в російському серіалі, який хейтять навіть фани

15:27

4 місця в домі, де категорично не можна ставити квіти

15:10

Більшу частину екіпажу не врятували: у ЗСУ розкрили деталі удару по Цезарю Кунікову

15:08

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

14:45

Орхідеї цвістимуть постійно, якщо дотримуватися правила 10 днів з одним інгредієнтом

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти