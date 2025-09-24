Президент США дистанціюється від війни й "умиває руки" - NYT

Видання нагадує, що за вісім місяців свого президентства Трамп метався від однієї позиції до іншої з українського питання.

https://glavred.net/world/prezident-ssha-distanciruetsya-ot-voyny-i-umyvaet-ruki-nyt-10700822.html Посилання скопійоване

Президент США дистанціюється від війни / колаж: Главред, фото: ДСНС, ОП

Що написано в матеріалі The New York Times:

Деякі єврочиновники підозрюють, що Трамп "умиває руки" в конфлікті

Трамп ніби знову став на бік України

Президент США Дональд Трамп раптово і кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що Україна за підтримки Європи в змозі повернути всі свої окуповані землі. Про це пише The New York Times.

При цьому Трамп ніяк не пояснив причини такого разючого розвороту, і є побоювання, що він у такий спосіб намагається вийти з участі в цьому конфлікті.

відео дня

"Деякі європейські чиновники підозрюють, що, дистанціюючись від війни, президент умиває руки в конфлікті, який він колись обіцяв розв'язати за кілька днів або тижнів", - пише видання.

Видання нагадує, що за вісім місяців свого президентства Трамп метався від однієї позиції до іншої з українського питання. У лютому він розкритикував Зеленського в Овальному кабінеті, потім він обходив Путіна і розстелив для нього червону доріжку на Алясці.

"Тепер його слова прозвучали так, ніби він знову став на бік України, одночасно відійшовши на другий план, і закінчивши словами: "Я бажаю обом країнам усього найкращого", - пише видання.

При цьому всього через кілька годин після того, як Трамп заявив, що Україна може "перемогти" Росію, його слова спростував його власний держсекретар Марко Рубіо, який заявив, що війна в Україні "не може закінчитися військовим шляхом", і передбачив, що "вона закінчиться за столом переговорів", що відображало попередню позицію Трампа.

"Трамп так і не пояснив, чому він тепер вважає, що Україна, яка протягом останнього року постійно втрачала невеликі ділянки території через російські війська, раптом зможе повернути їх назад", - пише видання.

Як зазначив один високопоставлений військовий офіцер НАТО, присутній у Нью-Йорку на засіданнях ООН, Україна не змогла зміцнити свої позиції, навіть коли американська допомога країні сягнула піку, а Росія не зосередила більші сили.

Можливо, пройдуть місяці, перш ніж стане зрозуміло, чи стане заява Трампа переломним моментом і для якої сторони в цьому жорстокому конфлікті. І існують сценарії, за яких Сполучені Штати все ще можуть бути втягнуті в конфлікт, пише NYT.

При цьому одним із багатьох невідомих зараз є те, як Путін відреагує на зміну в позиціях Трампа.

"Він може знайти розраду у відступі Трампа, навіть якщо американський президент зрештою висловлює деяку підтримку Україні. Або ж Путін може вирішити посилити свої нападки і погрози, вважаючи, що час і масовість будуть на боці Росії", - пише NYT.

Трамп зробив гучну заяву про кордони 1991 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і отримати всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, цілком реальне. Чому б ні?", - написав президент США.

Пізніше в інтерв'ю Fox News Зеленський прокоментував допис Трампа у Truth Social і заявив, що був трохи здивований позитивним тоном лідера США. Однак, за його словами, це дає сигнал про готовність Америки підтримувати Україну до кінця війни. За його словами, глава Білого дому розуміє, що Київ не може обмінятися територіями з Росією.

Чи може Україна вийти на кордони 199 року: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим.

Горбач припускає, що Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах у Росії, зокрема падіння політичного керівництва та розпад системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії 1917 року. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх - саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, які перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, щоб там вирішувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач під час чату на Главреді.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред