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Президент Аргентини Мілей передав Україні вертольоти з РФ - Financial Times

Дмитро Відоменко
1 березня 2024, 22:25
Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні гелікоптери Мі-171Е (які були виготовлені в країні-агресорі РФ).
Мілей, Вертольоти Мілей
Президент Аргентини Мілей передав Україні вертольоти з РФ / колаж Главред, фото "Вікіпедія" і скріншот із відео

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е (які були виготовлені в країні-агресорі РФ). Згідно з інформацією видання Financial Times.

Як пишуть журналісти, така поведінка Мілея різко вирізняється в контексті інших лідерів латиноамериканських країн - наприклад, бразильського президента Лули да Сілви та мексиканського лідера Андреса Мануеля Лопес Обрадора, які займають набагато нейтральнішу позицію у війні, розв'язаній Росією проти України.

"Мілей віддає перевагу союзам із "країнами, які захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, та Україною, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", - пишуть у Financial Times.

відео дня

Гелікоптер "Мі-171Е" - одна з модифікацій радянського "Мі-8", який вперше здійснив політ 1961 року. Такі машини спрямовані головним чином на забезпечення аргентинських антарктичних станцій і проведення пошуково-рятувальних операцій.

Хто такий Хав'єр Мілей?

Хав'єр Херардо Мілей - аргентинський політичний і державний діяч, економіст, підприємець. Президент Аргентини з 10 грудня 2023 року. Перший у світовій історії президент-лібертаріанець, повідомляє "Вікіпедія".

Ліквідація російських СУ-34

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, їх було збито під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок у Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були вражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.

Також нищівні удари Сил оборони України по трьох російських бойових літаках Су-34 значно вплинули на операції російських військ на лівому березі Дніпра. Оперативне зведення розвідки Великої Британії свідчить, що нездатність окупантів встановити контроль над повітрям суттєво обмежує їхні можливості на полі бою.

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Аргентина Хав'єр Мілей
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