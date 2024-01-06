Розвідка Британії - про збиття трьох Су-34: РФ отримала удар на лівобережжі Херсонщини

Окупанти Росії не можуть встановити перевагу в повітрі, і ця ситуація підриває їхні регулярні військові операції, вважають у британській розвідці.

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Збиття Су-34 на півдні вплинуло на військові можливості російських окупантів - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

Нищівні удари сил оборони України по трьох бойових літаках окупантів Су-34 вплинули на операції військ агресора Росії на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Нездатність загарбників встановити контроль над повітрям все ще впливає на їхні дії на полі бою. Про це заявили у розвідці міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що тактична авіація окупантів відігравала ключову роль на лівобережжі Херсонщини.

"Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра", - сказали аналітики і відзначили що після 22 грудня, коли збили три Су-34 на півдні, російські бойові літаки "майже повністю припинили бойові дії". відео дня

Також у розвідці Британії припустили, що проблеми з підтримкою у повітрі завадили окупантам витіснити ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Існує реалістична ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу Сухопутних військ армії РФ для зачистки плацдарму", - зазначено в повідомленні.

Втім, росіяни в останні дні знову посилили свої удари з повітря по району плацдарму українських військових, але вже на більш низькому рівні.

"Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції", - підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ знищують російські Су-34

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук 22 грудня заявив, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні.

У Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили деталі знищення трьох Су-34 РФ. За даними відомства, літаки були збиті над територією, де росіяни тримають свій окупаційний контроль. У лавах противника є загиблі.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що війська Росії втратили ще один Су-34. Літак був збитий на Маріупольському напрямку.

РФ втратила 30% своїх бомбардувальників Су-34, зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап. В інтерв'ю Главреду він сказав, що росіяни втратили фактично піврічну програму випуску літаків.

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