Зниклий вертоліт Росії Мі-8 розбився в Карелії: весь екіпаж загинув

Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

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В Онезькому озері сталась аварія вертольота Мі-8 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

У міністерстві надзвичайних ситуацій країни-агресорки Росії повідомили, що виявлено місце аварії вертольота Мі-8 в Онезькому озері.

У МНС РФ повідомили, що у Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

В РФ створили оперативний штаб та комісію з розслідування авіапригоди. До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолази центру рятувальних операцій особливого ризику "Лідер" МНС Росії з допуском занурення до 60 метрів.

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Роботи під водою будуть проводити із застосуванням телекерованого підводного апарату "Фалькон" (глибина занурення до 300 метрів). Мовляв, вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту.

"За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей. Цей Мі-8 експлуатувався з 2004 року та стояв на обліку в МНС. Доля членів екіпажу наразі невідома. Попередньо всі вони загинули", - повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року українські десантники знищили вертоліт Мі-8 окупантів РФ. Олександр Сирський повідомив, що успішними діями відзначилися бійці з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

У Росії визнали втрату катера "Івановець". Повідомляється, що "судно було спіймано в пастку" за 9 км від входу в озеро Донузлав Чорноморського району. За 15 хвилин екіпаж припинив "боротьбу за живучість" судна і почав евакуацію.

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