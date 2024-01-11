Я побачив пуск по своєму вертольоту: льотчик розповів, як його збивала РФ з ПЗРК

Льотчик ЗСУ дивом вижив під обстрілом окупантів.

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Льотчик розповів, як його збивала РФ з ПЗРК / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот SportArena

Українському льотчику Владиславу з позивним "Волиняка" під час бойового завдання вдалося уникнути атаки окупантів з ПЗРК. Про це він розповів у сюжеті про українських пілотів на ютуб-каналі SportArena.

За словами Владислава, під час одного з бойових польотів він побачив, як по його вертольоту ворожа армія випустила снаряди з ПЗРК.

Він також додав, що в момент пусків сильно молився і його молитви доносилися до всього екіпажу.

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"Я перший раз в житті побачив пуск ПЗРК по своєму вертольоту. Це було ввечері і добре було видно, як воно ефектно вилітає. Це було перед нашою стріляниною. Дав командиру команду, що по нас пуск ПЗРК, командир відстрілявся, ми відвертаємо, і я вже думав: "Все, долітався", - рассказад Владислав.

Крім іншого,"Волиняка" поділився, що за словами його командира, це було найстрашніше, що він чув за все своє життя і перебування на посаді.

"Кожен бойовий виліт - це страшно", - розповів Владислав. Він стверджує, що були випадки, коли ракети з ПЗРК входили в теплову пастку і розривалися прям біля хвоста вертольота. Вижити тоді вдалося, тому що командир помітив, що ракета летить в екіпаж. Захисник українського неба назвав цей випадок другим днем народження.

Українські льотчики

Нагадаємо, в Данії вже сім десятків українських військовослужбовців проходять тренування на американських винищувачах F-16 (і безпосередньо пілоти, і авіатори). Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також, військовий льотчик-штурмовик Повітряних сил ЗСУ, підполковник Ростислав Лазаренко здійснив свій 300-й бойовий виліт і зміг встановити унікальний рекорд серед інших українських льотчиків. Сам Лазаренко вважає, що досягнення – не привід для гордості, кожен політ супроводжується серйозним ризиком для життя.

Главред повідомляв, що 5 січня під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.

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