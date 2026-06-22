Прем'єр Великої Британії Стармер оголосив про відставку: що відомо

Лідер Лейбористської партії йде у відставку після двох років перебування при владі.

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​Кір Стармер йде у відставку / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про свою відставку

Політик повідомив короля про ухвалене рішення

Чиновник збереже посаду прем'єра до обрання наступника

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ухвалив рішення піти у відставку. Про це стало відомо в понеділок, 22 червня.

Вранці Стармер розмовляв із королем Великої Британії, щоб повідомити йому про своє рішення, пише The Guardian.

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Стармер заявив, що "з гідністю" визнає, що не є найкращим кандидатом для того, щоб очолити Лейбористську партію на наступних виборах.

"Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь", — сказав він.

"Кожне моє рішення було продиктоване бажанням поставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поговорив з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення", — заявив Стармер.

Прем’єр країни також перелічив досягнення свого уряду за два роки, серед яких — підтримка України у війні проти Росії.

Він додав, що залишиться прем’єром до обрання нового лідера лейбористів.

"Я надам своєму наступнику повну й беззастережну підтримку, знаючи, що він успадкує Велику Британію, яка буде набагато сильнішою й справедливішою за ту, яку я успадкував два роки тому, краще підготовленою до майбутніх викликів і здатною забезпечити Лейбористській партії другий термін перебування при владі", — підкреслив Стармер.

За його словами, після відставки він планує приділяти більше часу найважливішій справі — "бути найкращим чоловіком для моєї чудової дружини, бути найкращим батьком для моїх прекрасних дітей".

Дивіться відео — Кір Стармер оголосив про рішення піти у відставку:

Видання зазначає, що мер графства Великий Манчестер Енді Бернем може стати наступним главою британського уряду.

Якщо вибори відбудуться, новий прем’єр-міністр вступить на посаду до кінця серпня.

Як писав Главред=, 7 червня президент Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі Е3 – Україна. Разом із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії було узгоджено п’ять умов для досягнення "справедливого й міцного миру".

Нагадаємо, на саміті Великої сімки (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною.

Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ. Під обмеження потрапляють також фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій та постачання зброї для російської армії. Окремим елементом пакету стало ембарго на низку суден, що перевозять російський скраплений природний газ, на який накладено санкції.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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