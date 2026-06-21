Чому Путін не коментує атаку на Москву: експерт вказав на важливий "сигнал"

Усередині Росії загострюються конфлікти між регіональними елітами на тлі війни та політичної нестабільності.

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Кремль уникає коментарів щодо удару по Московському НПЗ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

РФ не коментує удар по Московському НПЗ

ППО в Москві показала низьку ефективність

Усередині РФ зростає напруження еліт

Російський диктатор досі не коментує удар по Московському НПЗ, оскільки масштаб провалу є надто серйозним, а всередині системи не визначили, кого саме призначити відповідальним. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю Українське радіо.

За словами Тимочка, ситуація навколо російської ППО в районі Москви демонструє її низьку ефективність і водночас масштабне нагромадження систем протиповітряної оборони в межах міста.

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"Що він може прокоментувати про Москву? Натягали все, що могли, вирізали гектари полів, порозставляли "Тори", "Буки", С-300, С-400 у межах міст, по будинках і центрах – де тільки не напихали. І основна ефективність їхнього ППО – це те, що вони влучили по цистерні з пальним у центрі Москви. Насправді він не може це коментувати у форматі своєї комунікації з росіянами. Видно, що просто не призначили винного", — зазначив він.

Аналітик також підкреслив, що всередині Росії зростає напруження між регіональними елітами та центром, а сама система дедалі більше демонструє ознаки внутрішніх суперечностей.

"Вони недолюблюють одне одного в межах своїх регіонів. Там усі проти всіх і водночас усі розуміють, що вони в одному котлі. Але в Кремлі є внутрішнє розуміння того, що війна – це вже не про перемогу для Путіна, а про пряму загрозу для режиму Путіна і російських політичних еліт. (...) Йдеться про внутрішню дискусію або про те, що певні еліти промацують настрої російського суспільства: чи готове воно морально прийняти відсутність Путіна", — додав Тимочко.

Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають зростання критики російської влади після нещодавніх атак безпілотників на Москву, що відбулися 18 червня.

На їхню думку, удари викликали помітний резонанс у російському інформаційному просторі, зокрема серед військових блогерів і прихильників війни, які дедалі частіше ставлять під сумнів ефективність системи ППО навколо столиці.

Один із мілблогерів навіть визнав, що наслідки атак виявилися відчутними попри розгалужену систему протиповітряної оборони, однак згодом видалив свій допис після суспільного резонансу. Інші ж закликають до термінового посилення ППО не лише в районі Москви, а й по всій території РФ, наголошуючи, що бойові дії фактично виходять за межі прикордонних регіонів.

Окремо експерти звертають увагу на критику російських державних медіа, які, за словами блогерів, продовжують формувати образ повного контролю над ситуацією, тоді як мешканці столиці бачать реальні наслідки атак і роботу ППО.

Атака дронів по Москві 18 червня - що відомо

Як повідомляв Главред, понад 180 безпілотників вдарили по Москві, що призвело до масштабних пожеж і нафтових дощів. Московський НПЗ у Капотні був основною ціллю, а атаки також торкнулися військових об’єктів у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, опубліковано супутникові знімки наслідків удару українських дронів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні. Зазначається, що на фотографіях помітні пошкодження резервуарів, зокрема й того, кришку якого вибух внаслідок влучання ракети ППО зірвав і підняв на десятки метрів.

Нагадаємо, що мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що остання атака включала удар по Московському нафтопереробному заводу і спричинила пожежі в Капотні та Гуково. За його словами, система ППО знищила понад 40 дронів на підльоті до столиці РФ.

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Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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