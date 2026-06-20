"Ніхто з росіян не залишиться": ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій"

Військовий експерт пояснив, як ізоляція Криму та удари по логістиці армії Росії можуть змусити окупантів повторити "Херсонський сценарій" та втекти.

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ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій" - Світан розкрив деталі / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

Вогневий контроль над Керченським мостом зупинить переправу РФ

Російські колони майже припинили рух коридором навіть уночі

Завдання України — перебити логістику і зробити Крим котлом

Сили оборони України поступово посилюють тиск на російську військову логістику на південному напрямку. Якщо цей процес буде доведений до кінця, угруповання окупантів у Криму та на частині захоплених територій може опинитися в ізоляції, як це вже сталося з військами РФ на правобережжі Херсонщини у 2022 році. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, головною перевагою України є особливості географії південного театру бойових дій. Російські війська змушені діяти у вузькому сухопутному коридорі між Азовським і Чорним морями, що суттєво обмежує їхні можливості.

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"Російські війська на фронті розтягнуті на 400–500 км уздовж узбережжя Азовського та частини Чорного морів. Вони затиснуті морями в сухопутному коридорі шириною 70–80 км від Ростова до Кінбурнської коси. Через це окупанти не можуть розгорнути там повноцінну систему ППО", — зазначив Світан.

Кінбурська коса / Інфографіка: Главред

Окрему роль, за його оцінкою, відіграє посилення ударів по маршрутах забезпечення противника. Саме це, на думку військового експерта, вже змінює ситуацію на полі бою.

"У Сил оборони України є можливість вийти на Азовське узбережжя та перетнути сухопутний коридор, і саме цим вони зараз починають займатися. Вихід наших перших дронів на Азовське узбережжя та відрізання російської логістики від Ростовського напрямку тільки починаються. Працювати над виконанням цього завдання доведеться не один місяць", — наголосив він.

Світан також повідомив, що пересування російських колон уже стало значно складнішим. За його словами, ризик ураження безпілотниками настільки високий, що окупанти практично припинили використовувати сухопутний маршрут навіть у темний час доби.

Водночас експерт звернув увагу, що російська армія досі має кілька альтернативних шляхів сполучення з Кримом. Йдеться про переправи в районі Чонгара, залізничний міст через Сиваш, перехід на Арабатську стрілку, а також напрямок через Армянськ і Перекоп. Частина цих об'єктів уже зазнала ударів, однак, на його думку, для повної ізоляції необхідно встановити вогневий контроль над усіма маршрутами.

"Безумовно, перед нами не стоїть завдання зірвати туристичний сезон у Криму. Наше завдання — перебити логістику росіян та їхню можливість підживлювати угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках. А вирішити його можна, лише перетворивши Крим на оперативний котел. З точки зору військової географії, Крим і так є оперативним котлом. Фактично це острів — якщо його відрізати вогневим контролем. Якщо він буде ізольований, він не становитиме загрози для основних фронтів — Херсонського та Запорізького", — сказав Світан.

На думку полковника запасу, ключове значення також має Керченський міст. При цьому він вважає, що визначальною є не обов'язкова фізична руйнація споруди, а створення постійної загрози для руху через неї.

Керченський міст / Інфографіка: Главред

"Можливо, наше завдання не полягатиме в повному знищенні Керченського мосту – для цього знадобиться кілька вильотів бригад фронтових бомбардувальників із бетонобійними ФАБами. Наше завдання полягатиме в тому, щоб взяти міст під вогневий контроль. Якщо один-два рази на годину в районі Керченського мосту з’являтиметься наш дрон, росіяни самі зупинять переправу", — переконаний він.

Експерт вважає, що після ізоляції Криму Україна зможе поступово позбавити російське угруповання можливості вести бойові дії без проведення масштабної наземної операції. За його словами, на півострові розташовані близько 150 стаціонарних військових об'єктів і до сотні мобільних цілей, які можуть уражатися ракетами та безпілотниками.

"Цілком реально витіснити росіян із Криму, не заходячи туди, не проводячи наземних операцій і зберігаючи життя наших воїнів. Це й є початок визволення нашої території", — зазначив Світан.

Він також провів паралель із подіями осені 2022 року, коли російські війська були змушені залишити правобережну частину Херсонської області після втрати стабільного забезпечення.

"Думаю, у Криму ніхто з росіян не залишиться. Буде приблизно такий самий відхід росіян, як був відхід росіян з правого берега Дніпра в Херсонській області у 2022 році. До такого ж стану необхідно довести й кримсько-херсонсько-запорізьке угруповання російських військ", — підсумував Світан.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Удари по мостах в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше у Криму відбулися нічні удари по чотирьох мостах на в’їзді, що значно ускладнило транспортне сполучення окупантів. Місцеві джерела повідомляли, що саме ночні атаки БПЛА на стратегічні мости в Криму створюють сприятливі умови для послаблення логістики та контролю противника на півострові. Наразі окупаційна адміністрація оцінює збитки та організовує ремонтні роботи.

Зазначимо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про триваюче посилення ударів України по мостах, що підтримують зв'язок між Херсонською областю та Кримом. За даними відомства, блокування ключових мостів у Криму ускладнює підготовку РФ до наступальних операцій на півдні. Українські дії сприяють витісненню окупаційних сил з займаних територій.

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про масштабне нарощування застосування безпілотників для ізоляції Криму. Під час інтерв'ю він підкреслив, що застосування далекобійних безпілотних систем ураження може призвести до значних ускладнень для російських військ на півострові.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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