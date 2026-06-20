Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ніхто з росіян не залишиться": ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій"

Юрій Берендій
20 червня 2026, 16:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Військовий експерт пояснив, як ізоляція Криму та удари по логістиці армії Росії можуть змусити окупантів повторити "Херсонський сценарій" та втекти.
'Ніхто з росіян не залишиться': ЗСУ готують окупантам новий
ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій" - Світан розкрив деталі / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Вогневий контроль над Керченським мостом зупинить переправу РФ
  • Російські колони майже припинили рух коридором навіть уночі
  • Завдання України — перебити логістику і зробити Крим котлом

Сили оборони України поступово посилюють тиск на російську військову логістику на південному напрямку. Якщо цей процес буде доведений до кінця, угруповання окупантів у Криму та на частині захоплених територій може опинитися в ізоляції, як це вже сталося з військами РФ на правобережжі Херсонщини у 2022 році. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, головною перевагою України є особливості географії південного театру бойових дій. Російські війська змушені діяти у вузькому сухопутному коридорі між Азовським і Чорним морями, що суттєво обмежує їхні можливості.

відео дня

"Російські війська на фронті розтягнуті на 400–500 км уздовж узбережжя Азовського та частини Чорного морів. Вони затиснуті морями в сухопутному коридорі шириною 70–80 км від Ростова до Кінбурнської коси. Через це окупанти не можуть розгорнути там повноцінну систему ППО", — зазначив Світан.

Кинбурнская коса инфографика
Кінбурська коса / Інфографіка: Главред

Окрему роль, за його оцінкою, відіграє посилення ударів по маршрутах забезпечення противника. Саме це, на думку військового експерта, вже змінює ситуацію на полі бою.

"У Сил оборони України є можливість вийти на Азовське узбережжя та перетнути сухопутний коридор, і саме цим вони зараз починають займатися. Вихід наших перших дронів на Азовське узбережжя та відрізання російської логістики від Ростовського напрямку тільки починаються. Працювати над виконанням цього завдання доведеться не один місяць", — наголосив він.

Світан також повідомив, що пересування російських колон уже стало значно складнішим. За його словами, ризик ураження безпілотниками настільки високий, що окупанти практично припинили використовувати сухопутний маршрут навіть у темний час доби.

Водночас експерт звернув увагу, що російська армія досі має кілька альтернативних шляхів сполучення з Кримом. Йдеться про переправи в районі Чонгара, залізничний міст через Сиваш, перехід на Арабатську стрілку, а також напрямок через Армянськ і Перекоп. Частина цих об'єктів уже зазнала ударів, однак, на його думку, для повної ізоляції необхідно встановити вогневий контроль над усіма маршрутами.

"Безумовно, перед нами не стоїть завдання зірвати туристичний сезон у Криму. Наше завдання — перебити логістику росіян та їхню можливість підживлювати угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках. А вирішити його можна, лише перетворивши Крим на оперативний котел. З точки зору військової географії, Крим і так є оперативним котлом. Фактично це острів — якщо його відрізати вогневим контролем. Якщо він буде ізольований, він не становитиме загрози для основних фронтів — Херсонського та Запорізького", — сказав Світан.

На думку полковника запасу, ключове значення також має Керченський міст. При цьому він вважає, що визначальною є не обов'язкова фізична руйнація споруди, а створення постійної загрози для руху через неї.

'Ніхто з росіян не залишиться': ЗСУ готують окупантам новий
Керченський міст / Інфографіка: Главред

"Можливо, наше завдання не полягатиме в повному знищенні Керченського мосту – для цього знадобиться кілька вильотів бригад фронтових бомбардувальників із бетонобійними ФАБами. Наше завдання полягатиме в тому, щоб взяти міст під вогневий контроль. Якщо один-два рази на годину в районі Керченського мосту з’являтиметься наш дрон, росіяни самі зупинять переправу", — переконаний він.

Експерт вважає, що після ізоляції Криму Україна зможе поступово позбавити російське угруповання можливості вести бойові дії без проведення масштабної наземної операції. За його словами, на півострові розташовані близько 150 стаціонарних військових об'єктів і до сотні мобільних цілей, які можуть уражатися ракетами та безпілотниками.

"Цілком реально витіснити росіян із Криму, не заходячи туди, не проводячи наземних операцій і зберігаючи життя наших воїнів. Це й є початок визволення нашої території", — зазначив Світан.

Він також провів паралель із подіями осені 2022 року, коли російські війська були змушені залишити правобережну частину Херсонської області після втрати стабільного забезпечення.

"Думаю, у Криму ніхто з росіян не залишиться. Буде приблизно такий самий відхід росіян, як був відхід росіян з правого берега Дніпра в Херсонській області у 2022 році. До такого ж стану необхідно довести й кримсько-херсонсько-запорізьке угруповання російських військ", — підсумував Світан.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Удари по мостах в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше у Криму відбулися нічні удари по чотирьох мостах на в’їзді, що значно ускладнило транспортне сполучення окупантів. Місцеві джерела повідомляли, що саме ночні атаки БПЛА на стратегічні мости в Криму створюють сприятливі умови для послаблення логістики та контролю противника на півострові. Наразі окупаційна адміністрація оцінює збитки та організовує ремонтні роботи.

Зазначимо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про триваюче посилення ударів України по мостах, що підтримують зв'язок між Херсонською областю та Кримом. За даними відомства, блокування ключових мостів у Криму ускладнює підготовку РФ до наступальних операцій на півдні. Українські дії сприяють витісненню окупаційних сил з займаних територій.

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про масштабне нарощування застосування безпілотників для ізоляції Криму. Під час інтерв'ю він підкреслив, що застосування далекобійних безпілотних систем ураження може призвести до значних ускладнень для російських військ на півострові.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України новини Криму Роман Світан Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі "Новою поштою" - з'явились фото

Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі "Новою поштою" - з'явились фото

17:29Світ
"Стратегічна помилка": у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського

"Стратегічна помилка": у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського

17:21Світ
РФ готується до ракетних ударів, "Шахеди" вже у повітрі

РФ готується до ракетних ударів, "Шахеди" вже у повітрі

17:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Для максимального врожаю: які плодові дерева треба обовʼязково обрізати влітку

Для максимального врожаю: які плодові дерева треба обовʼязково обрізати влітку

Спека більше не заважатиме сну: простий спосіб зробити спальню прохолоднішою

Спека більше не заважатиме сну: простий спосіб зробити спальню прохолоднішою

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 14 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 14 секунд

Не "ім'я наріцатєльноє": як правильно сказати українською

Не "ім'я наріцатєльноє": як правильно сказати українською

Останні новини

17:42

Чоловік витратив $17 тисяч на старий гараж і знайшов у ньому "скарб"

17:34

Потужні вибухи в Москві: з’явилися знімки наслідків прильотів по НПЗ

17:29

Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі "Новою поштою" - з'явились фото

17:22

Помилка у розмові: чому не варто просити "залишити у спокої"

17:21

"Стратегічна помилка": у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
17:12

"Грінч" повертається: оскароносний фільм із Джимом Керрі отримає продовження

17:01

РФ готується до ракетних ударів, "Шахеди" вже у повітрі

16:42

Вибухи на окупованих територіях: "Мадяр" про масштабні удари по цілях РФВідео

16:39

Що робити з картоплею під час цвітіння — як збільшити врожайність

Реклама
16:21

Чому 21 червня не можна згадувати давні образи: яке церковне свято

16:19

"Укусили": у справі померлої турецької актриси з’явилися нові факти

16:08

"Ніхто з росіян не залишиться": ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій"

16:06

Чорнобиль під час окупації здивував вчених: що показали камери

15:41

Потужні удари по мосту та окупантах: Сили оборони атакували росіян

15:35

Вагітна Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого

15:33

Помилка під час прибирання: чому деякі старі речі не можна тримати в домі

15:30

Ракета полетить на 500 км: у Bloomberg дізналися про нову зброю для України

15:28

Скільки українців виїхали з України за кордон - в Раді назвали точну цифру

15:18

Дівчина позбулася старої картини: через роки вона знову з’явилася

14:54

"Вікно можливостей": у FT назвали єдиний реалістичний спосіб закінчити війну

Реклама
14:52

Чим насправді відрізняється масло від маргарину: розкрито головний секретВідео

14:51

Як ще можна назвати Ірину українською: несподівані та лагідні форми

14:16

Скільки часу собака пам’ятає господаря: відповідь здивує багатьохВідео

14:04

Одна помилка зіпсує смак і аромат: як правильно сушити пряні травиВідео

14:00

Літнє сонцестояння 2026: що принесе найдовший день року кожному знаку зодіаку

13:55

Путін готує "помсту" за атаки по Криму: названо сценарій масованого удару по Україні

13:50

Молода картопля очиститься за 5 хвилин: простий спосіб здивував господинь

13:49

Дрова для держустанов за "схемою": викрито аферу на 1,2 млн грнФото

13:39

Китайський гороскоп на завтра, 21 червня: Собакам — перспективи, Зміям — ілюзії

13:29

Ворог відчує на полі бою: розроблено експериментальні засоби боротьби з дронамиФото

13:18

Орден у Зеленського забрали не просто так: чим скандал з Польщею загрожує УкраїніВідео

13:08

Чому не можна мити підлогу у свято 21 червня: суворі прикмети

12:55

У віддаленому куточку планети будують "Чорну скриньку Землі": що вона зберігає

12:36

Чи вигідно вимикати двигун авто у заторі: кілька секунд вирішують всеВідео

12:26

Найбільші пліткарі серед знаків зодіаку: астрологи склали список

11:56

Це нагорода не для Зеленського, а для народу: Портников - про скандал з полякамиПогляд

11:38

Нові умови замість миру: в ISW назвали справжні наміри Кремля щодо війни

11:10

Всесвіт визначив фаворитів літа 2026 року: кому пощастить найбільше

11:08

Чому груші чорніють і гниють у погребі: помилку роблять ще під час збору врожаюВідео

10:36

Валютні гойдалки наприкінці червня: чи стрибне курс долара вище 45 гривень

Реклама
09:59

Скандал набирає обертів: Буданов відмовився від важливої державної нагороди

09:51

У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо

09:37

Моєму коханому: Пугачова опублікувала ніжне фото з Галкіним

09:32

Село в Україні стало столицею цілої держави: де воно знаходитьсяВідео

09:29

Створює гармонію та затишок: названо найкращий колір для ванної кімнати за фен-шуй

09:00

Росія за Москву посилить удари по Києву, до заколоту нового Пригожина ще далеко - СтупакФото

08:55

Масований наліт дронів на Крим: під удар могла потрапити важлива ТЕСВідео

08:17

Всього кілька крапель захистять від фітофтори: чим краще підгодувати помідори в червні

07:37

РФ вдарила КАБами по Харкову: люди опинилися під завалами, є загибліФото

05:50

Проблеми оминуть їх стороною: які знаки зодіаку скоро змінять життя на краще

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти