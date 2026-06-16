Велика Британія та Україна уклали ядерну угоду: про що йдеться

Лондон також підготував новий пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії.

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Велика Британія уклала ядерну угоду з Україною / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Велика Британія запровадила жорсткі санкції проти тіньового флоту РФ

Лондон уклав дворічну ядерну угоду з Україною

Британський прем'єр Стармер закликав лідерів G7 посилити допомогу

На саміті Великої сімки (G7) Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною.

Як повідомляє Politico, новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Під обмеження потрапляють також фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій та поставок зброї для російської армії.

Окремим елементом пакету стало ембарго на низку суден, що перевозять російський скраплений природний газ, на який накладено санкції.

"Агресія Росії загрожує не тільки Україні, але й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія посилює тиск — перекриває доходи, що живлять війну Путіна, і забезпечує Україну енергією на майбутні зими", — заявив прем'єр.

Кір Стармер підкреслив, що Британія "буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ця заява це підтверджує", йдеться на сайті британського уряду.

"Путіну слід відвести свої танки, припинити варварські удари і сісти за стіл переговорів", - заявив Стармер.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії та президент України Володимир Зеленський домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора "Енергоатом" на наступні два роки. Угоду реалізує британська компанія Urenco за підтримки 210 мільйонів фунтів від UK Export Finance.

Угода була досягнута між прем'єр-міністром і президентом Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Зазначимо, що перша сесія саміту G7 присвячена миру та безпеці для України та Європи. За словами офіційних осіб, Стармер закликатиме лідерів Великої сімки спільно зробити більше для забезпечення справедливого та міцного миру для України.

Саміт "Великої сімки" у Франції — останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і глава України Володимир Зеленський можуть провести неформальну бесіду під час саміту G7 у Франції, де обидва лідери візьмуть участь у робочій сесії.

Захід відбудеться 15–17 червня в Евіан-ле-Бен. Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести особисту зустріч під час саміту G7 у Франції, де також будуть присутні президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон. За словами глави держави, такий формат міг би стати майданчиком для обговорення завершення війни.

Чіткої реакції від Москви на цю ініціативу отримати не вдалося. Сам Зеленський вважає це свідченням небажання Кремля переходити до предметного діалогу.

"Європа і США погодилися, а Росія знову продемонструвала, що... вони не готові до переговорів", — зазначив Зеленський.

Чи погодиться Путін вести переговори з Європою

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Путін не буде вести переговори про припинення війни в Україні з Європою.

На його думку, для Путіна Європа є об'єктом, а не суб'єктом. Крім того, російський диктатор зневажає європейців трохи менше, ніж українців.

"Ти 20 років розповідав, що вони — ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? Уся російська політика побудована на уявленні про дві наддержави (США та Росію), які ухвалюють рішення. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником", — сказав Кулеба в інтерв'ю Radio NV.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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