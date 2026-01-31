"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

За її словами, зараз регіони РФ ненавидять Москву, як ніколи раніше.

Російська Федерація може повторити долю СРСР і розвалитися, але є й інші варіанти розвитку подій.

У чаті на Главреді оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що можливо, деякі території опиняться під впливом Китаю.

"Можливо, деякі території до цього просто історично схильні. А, можливо, так і не станеться. Може, навпаки, до влади прийдуть такі еліти, які віддадуть перевагу європейському шляху розвитку. Ніхто заздалегідь не скаже, як це буде, і на скільки частин розпадеться Росія", - каже Максакова.

За її словами, зараз регіони РФ ненавидять Москву, як ніколи раніше. Москву ненавиділи і раніше, причому справедливо, але зараз градус явно зріс.

"Інший момент. Уявіть, що буде, якщо Росію змусити воювати на кілька фронтів. Наприклад, Фінляндія - країна, яка дуже постраждала від Росії і в результаті російсько-фінської війни втратила свої прекрасні території. Фінляндія стала членом НАТО. І час польоту від Фінляндії до якогось Мурманська, аеропорту Оленя становить, напевно, хвилину, а, може, і менше. До цього часу вже можна було рознести російську стратегічну та іншу авіацію. Але ні, Україні треба здійснювати найскладніші філігранні операції (я про "Павутину"), які призводять не до повного знищення повітряного флоту, але завдають істотної шкоди. А уявіть, якби Фінляндія брала участь у цьому і підтримала з неба.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що Путін не хоче йти на мир з Україною. Москва дотримується своїх так званих цілей, спрямованих на капітуляцію української держави.

США блокують удари України по Росії, вважають журналісти The Wall Street Journal. Це пов'язують з бажанням Вашингтона вести переговори з Москвою.

У Путіна два сценарії проти України, його готовність до поступок залишається під питанням, пише The Times. Москва висуває Києву завідомо нереалістичні "вимоги" для завершення війни.

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

