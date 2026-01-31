Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

Сергій Кущ
31 січня 2026, 00:50
31
За її словами, зараз регіони РФ ненавидять Москву, як ніколи раніше.
Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ
Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Що чекає на Росію в найближчому майбутньому
  • Зараз градус внутрішньої ненависті в РФ явно зріс

Російська Федерація може повторити долю СРСР і розвалитися, але є й інші варіанти розвитку подій.

У чаті на Главреді оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що можливо, деякі території опиняться під впливом Китаю.

відео дня

"Можливо, деякі території до цього просто історично схильні. А, можливо, так і не станеться. Може, навпаки, до влади прийдуть такі еліти, які віддадуть перевагу європейському шляху розвитку. Ніхто заздалегідь не скаже, як це буде, і на скільки частин розпадеться Росія", - каже Максакова.

За її словами, зараз регіони РФ ненавидять Москву, як ніколи раніше. Москву ненавиділи і раніше, причому справедливо, але зараз градус явно зріс.

"Інший момент. Уявіть, що буде, якщо Росію змусити воювати на кілька фронтів. Наприклад, Фінляндія - країна, яка дуже постраждала від Росії і в результаті російсько-фінської війни втратила свої прекрасні території. Фінляндія стала членом НАТО. І час польоту від Фінляндії до якогось Мурманська, аеропорту Оленя становить, напевно, хвилину, а, може, і менше. До цього часу вже можна було рознести російську стратегічну та іншу авіацію. Але ні, Україні треба здійснювати найскладніші філігранні операції (я про "Павутину"), які призводять не до повного знищення повітряного флоту, але завдають істотної шкоди. А уявіть, якби Фінляндія брала участь у цьому і підтримала з неба.

Дивіться повне відео чату з Марією Максаковою:

Війна в Україні – новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що Путін не хоче йти на мир з Україною. Москва дотримується своїх так званих цілей, спрямованих на капітуляцію української держави.

США блокують удари України по Росії, вважають журналісти The Wall Street Journal. Це пов'язують з бажанням Вашингтона вести переговори з Москвою.

У Путіна два сценарії проти України, його готовність до поступок залишається під питанням, пише The Times. Москва висуває Києву завідомо нереалістичні "вимоги" для завершення війни.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Марія Максакова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:47Синоптик
Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:08Економіка
Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:51Stars
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Гороскоп на сьогодні 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Пощастить з грошима: у двері трьох знаків зодіаку "постукає" фінансова фортуна

Пощастить з грошима: у двері трьох знаків зодіаку "постукає" фінансова фортуна

Останні новини

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

Реклама
21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

20:24

"Відлік почався": Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

20:03

Не лише "домосід" - як правильно назвати людину, яку не витягнеш із хатиВідео

19:52

Що насправді бачать сканери в аеропортах: правда приголомшила пасажирів

19:36

"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

19:10

Навіщо Трамп просто попіарився на викраденні МадуроПогляд

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

Реклама
18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:28

Скільки разів на день слід годувати кота: експерти назвали оптимальну норму

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлерВідео

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Реклама
14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

13:16

Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

13:07

Ці китайські знаки зодіаку скоро вирвуться в лідери по життю - хто вони

13:04

Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти