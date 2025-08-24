Рус
У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

Андрій Ганчук
24 серпня 2025, 13:01
Путін розуміє, що відкрилося "вікно можливостей" для припинення війни, але готовий до будь-якого подальшого розвитку подій.
Путін, війська РФ
Путін зацікавлений у "вигідній" для Кремля угоді - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

  • Путін готовий продовжувати війну
  • Готовність Путіна до поступок під питанням
  • Росія зацікавлена в угоді щодо України

Країна-окупант Росія, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує Кремль. Утім, керівник держави Володимир Путін готовий продовжувати війну, його готовність до поступок залишається під питанням.

До чого готовий Путін

У матеріалі The Times політичний оглядач Марк Галеотті пише: дипломатія поки що не принесла результатів, оскільки Захід не готовий визнати, що Україна, імовірно, найближчим часом не поверне окуповані території та не приєднається до НАТО. До того ж стиль Кремля ускладнює ситуацію, адже Москва висуває завідомо нереалістичні та образливі вимоги, в рамках яких неможливо зрозуміти, де закінчується торг і починається "червона лінія".

Чого домагається Путін

Галеотті пише, що Путін розуміє - з'явилося вікно можливостей для припинення війни. Це пов'язано, зокрема, з цинічними причинами, в основі яких - звинуватити президента України Володимира Зеленського в перешкоджанні миру або ж розпалити розбіжності всередині Європи. Але Путін розуміє і ризики продовження війни.

У Росії вважають, що протримаються довше за Україну

Згідно з оцінками Міноборони Британії, з урахуванням поточних темпів просування, Росії знадобиться приблизно 4,5 року і ще 1,93 млн жертв, щоб захопити "решту території" України. Причому Кремль вірить, що час на його боці, і розраховує протриматися довше за українську державу.

На економіку Росії чекає рецесія

Росія витрачає колосальні гроші на війну. За перше півріччя на військові дії витрачено майже половину бюджету. МВФ прогнозує рецесію, яка може викликати невдоволення серед населення.

"Немає жодних гарантій, що це призведе до чогось"

Як вважає аналітик, є "тихі натяки" на гнучкість російської позиції. Офіційні особи, які наближені до Кремля, дають зрозуміти, що готові до поступок. Однак публічно той самий глава МЗС РФ Сергій Лавров обстоює жорстку позицію щодо "легітимності" влади України та отримання "права вето" на гарантії безпеки для держави.

"Немає жодних гарантій, що це призведе до чогось, але, безумовно, є сигнали того, що можливостей для переговорів може бути більше, ніж у минулому, - пише Галеотті з посиланням на одного із західних дипломатів у Москві.

Україні, ймовірно, треба починати переговори

Також Марк Галеотті наголосив: прямого діалогу між Україною та РФ немає, жодна зі сторін не пом'якшує свою позицію. У цій ситуації Україні потрібно взяти на себе ініціативу і наполягати на відновленні серйозних перемовин, які мають змусити Путіна розкрити свої карти.

Як повідомляв Главред, журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна отримає понад 3 тисячі ракет дальністю до 450 кілометрів. Ракети мають надійти українській армії через 6 тижнів.

Путін не налаштований на мир з Україною, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми висновками, метою Москви залишається капітуляція української держави.

Слова Лаврова щодо питання гарантій безпеки для України призвели до фактично зриву переговорів Росії та США, написали в Bloomberg. Також Путін публічно не підтвердив готовність надати Україні гарантії.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Володимир Путін the Times війна Росії та України
