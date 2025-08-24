Путін проти миру в Україні: у США назвали мету Росії

Позиція Кремля щодо питань врегулювання російсько-української війни не змінюється.

https://glavred.net/war/putin-protiv-mira-v-ukraine-v-ssha-nazvali-cel-rossii-10692158.html Посилання скопійоване

Путін зацікавлений у "капітуляції" України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

Путін не зацікавлений у мирі в Україні

Лавров транслює позицію Путіна щодо гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ країни-окупанта Росії підкреслює небажання глави держави Володимира Путіна йти на мир з Україною. Москва дотримується своїх попередніх військових "цілей", які передбачають капітуляцію української держави. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

Росія не хоче зустрічі Зеленського і Путіна

У зведенні ISW йдеться про те, що в МЗС РФ, як і раніше, наголошують на небажанні глави Кремля Володимира Путіна зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у терміни, які пропонує глава Білого дому Дональд Трамп.

відео дня

Крім того, у російському "дипломатичному" відомстві вважають, що міністр Сергій Лавров, мовляв, не підриває мирний процес своїми останніми заявами, серед яких відмова від західних гарантій безпеки для України.

Позиція Кремля

В Інституті акцентували увагу на тому, що слова Лаврова відображають позицію Кремля, яка "відрізняється послідовністю" і не змінилася після саміту на Алясці 15 серпня.

МЗС Росії, пишуть аналітики, повторило слова Лаврова від 20 і 21 серпня, згідно з якими будь-які серйозні дискусії стосовно західних гарантій безпеки для України, мовляв, що не враховують "законних занепокоєнь" Росії, є "дорогою в нікуди".

Крім того, у відомстві підтвердили риторику Лаврова, в рамках якої РФ виступає, мовляв, за "справді надійні" гарантії безпеки, і як такі "гарантії" навели російські "вимоги", що їх уже озвучували російські представники під час зустрічі з президентом України.

Чого "вимагає" Росія

Аналітики нагадали, що Росія "вимагає" постійної заборони для України на вступ до НАТО, серйозних обмежень на українську армію та заборону західної військової допомоги. Водночас РФ не йде на подібні поступки на користь України.

Путін перешкоджає мирному процесу

Крім того, журналісти акцентували увагу на тому, що Лавров лише озвучує позицію Путіна, який перешкоджає мирному процесу.

Які "цілі" Кремля

Аналітики дійшли висновку, що слова Лаврова підтверджують тези Путіна.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін, як і раніше, не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів і дотримується своїх давніх військових цілей, рівнозначних повній капітуляції України", - підкреслюється у звіті ISW.

Плани щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до перемовин із Росією. Проте Києву потрібні гарантії безпеки, щоб російські окупанти більше не напали.

Трампа робить із Путіна дурня, вважає голова ГО "Центр спільних дій", віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук. На його думку, Путін не піде на мирні перемовини без консультацій з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Відмова Лаврова від гарантій безпеки для України фактично призвела до зриву перемовин РФ і США, пише Bloomberg. До того ж Путін публічно не підтвердив готовність надання Україні гарантій безпеки.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред