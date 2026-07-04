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Пропозиція Зеленського щодо зустрічі з Путіним: з’явилася відповідь Кремля

Олексій Тесля
4 липня 2026, 18:27
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Володимир Зеленський може приїхати до Москви, заявив Дмитро Пєсков.
Путін, Зеленський, Пєсков
Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Головне:

  • У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського про зустріч із Путіним
  • Путін готовий прийняти Зеленського в Москві, заявив Пєсков

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним у Костянтинівці Донецької області.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Константинівка нібито перейшла під контроль ЗС РФ. Його цитують російські пропагандисти.

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За його словами, у Кремлі вже заявляли про те, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві.

"Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею РФ є Москва, а не Константинівка. Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення", - заявив Пєсков.

Пропозиція Зеленського щодо зустрічі з Путіним: з’явилася відповідь Кремля
/ Главред

Бої за Константинівку: дані ЗСУ

За словами начальника штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антона Дзюбенка, російські війська продовжують активно застосовувати безпілотники практично по всій лінії фронту. Одним із напрямків, де фіксується особливо висока інтенсивність використання БПЛА, залишається район Костянтинівки.

Як зазначив військовий, під час боїв за Константинівку противник масово задіює дрони, значно посилюючи їхню роль у веденні бойових дій.

Ситуація навколо Константинівки: новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії в напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що твердження російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки в Донецькій області не відповідає дійсності. "Якщо Константинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зустрітися зі мною й знайти дипломатичні рішення, щоб нарешті закінчити війну", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проникнення росіян на східні околиці Костянтинівки відбулося в жовтні 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, незважаючи на регулярні заяви російських чиновників про "успіхи".

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Константиновка Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
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