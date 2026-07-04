Піхота РФ йде на штурм: начштабу Black Raven про деталі боїв за Костянтинівку

У боях за Костянтинівку ворог широко застосовує безпілотники, наголосив Антон Дзюбенко.

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Розкрито подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/93OMBr

Головне із заяв Дзюбенка:

Росія масово застосовує безпілотники на всіх ділянках фронту

Росіяни використовують БПЛА для підтримки піхотних груп

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко повідомив, що армія країни-агресора РФ активно використовує безпілотники на всій лінії фронту, включаючи Костянтинівський напрямок.

"Вони масово застосовують безпілотники на всіх ділянках фронту. Треба розуміти, що російсько-українська війна - це абсолютно новий формат військової кампанії для всього світу. Якщо раніше безпілотна складова була новацією або додатковим елементом класичної війни, то тепер це основний елемент. Причому як у нас, так і у противника", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Співрозмовник уточнив, що в боях за Костянтинівку ворог застосовує безпілотники у великій кількості.

"Росіяни використовують їх для підтримки піхотних груп, які намагаються штурмувати наші позиції або проникнути в тил. Ворог прагне придушити українські підрозділи безпілотних систем, щоб забезпечити просування своїх штурмових підрозділів. Тому зараз противник активно діє насамперед проти нашої безпілотної складової, а саме - засобів вогневої підтримки. Щоб позбавити нас можливості проводити розвідку, спостереження та завдавати їм вогневого ураження", - розповів він.

Разом з тим український військовий нагадав, що за місяць росіяни на полі бою втрачають більше особового складу, ніж їм вдається залучити до війська.

"З огляду на таку різницю, ворогу в будь-якому разі потрібні додаткові ресурси для ведення подальших бойових дій та підтримання наступальних можливостей. Адже наступ завжди супроводжується більшими втратами, ніж під час оборонних дій. Яким чином росіяни залучатимуть особовий склад до своїх військ – шляхом мобілізації чи створення нових умов для контрактної служби – питання відкрите. Але я думаю, що найближчим часом вони ухвалюватимуть певні рішення. Інакше плани, про які вони постійно говорять, реалізувати буде неможливо", - додав Дзюбенко.

/ Главред

На якому напрямку РФ посилює тиск

За оцінкою лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Він не виключає, що найближчим часом основні бойові дії можуть розгорнутися в районі Добропілля Донецької області.

Військовий повідомив, що російські підрозділи намагаються розвивати наступ з флангового напрямку, просуваючись з боку населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України в Родинському, щоб захопити населений пункт", - зазначив він.

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Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії в напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Аналітики Інституту вивчення війни писали про те, що російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви щодо ситуації на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проникнення росіян на східні околиці Костянтинівки відбулося в жовтні 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, незважаючи на регулярні заяви російських чиновників про "успіхи".

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Про персону: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - український військовослужбовець, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Він бере участь у плануванні та координації бойової роботи підрозділу БПЛА, який виконує розвідувальні та ударні завдання на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни. Антон Дзюбенко також бере участь у розвитку системи підготовки операторів БПЛА та рекрутингу до свого підрозділу.

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