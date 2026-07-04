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Вибухи гримлять досі: дрони і ракети атакували Санкт-Петербург, Чувашію, Удмуртію

Анна Косик
4 липня 2026, 07:47
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Внаслідок атаки постраждав стратегічно важливий для РФ об'єкт.
атака на рф
У Санкт-Петербурзі підіймаються в небо стовпи диму / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Росію атакували дрони і ракети
  • Внаслідок ударів по Санкт-Петербургу горить нафтовий термінал
  • В Удмуртії нібито ППО РФ вдалося збити українську ракету

У країні-агресорці Росії ніч з 3 на 4 липня була неспокійною. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, ще з вечора п'ятниці ракетну небезпеку оголосили у Саратовській, Ростовській, Воронезькій, Пензенській, Самарській, Ульяновській, Тамбовській областях та у республіках Татарстан і Мордовія.

Згодом у декількох областях прогриміли вибухи. Станом на ранок, з даними моніторингових каналів Exilenova+ та Astra, є влучання.

відео дня

Удар по Санкт-Петербургу

Цієї ночі кілька гучних вибухів прогриміло на малій батьківщині кремлівського диктатора Володимира Путіна. З'ясувалося, що українські дрони влучили у нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга.

"Порт продовжує горіти. Влучань було багато. Ймовірно, частина резервуарів були пусті", - пишуть монітори.

Скрин из тг
Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Санкт-Петербург та інші регіони РФ:

Зауважимо, що Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших у Балтійському регіоні: на його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн на рік.

Атака на Чувашію

У Чувашії очевидці опублікували кадри української нічної атаки. У місцевих telegram-каналах скаржилися, що ракети пролітали в Алатирському районі на південному заході Чуваської Республіки і над Комсомольським районом на сході.

Про наслідки нальоту ракет на республіку наразі офіційних даних немає, однак моніторингові канали подейкують, що ракетами, які пролітали над Чувашією, були "Фламінго".

Вибухи гримлять досі: дрони і ракети атакували Санкт-Петербург, Чувашію, Удмуртію
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Атака на Удмуртію

Глава республіки Олександр Бречалов вранці заявив, що над Удмуртією нібито була збита українська ракета. ЗСУ спробували атакувати підприємство в регіоні. Ракету буцімто було перехоплено, постраждалих та руйнувань немає.

Удар по Бєлгороду

За даними Сергія Стерненка, цієї ночі ракети також прилетіли по Бєлгороду. Внаслідок влучання у місті загорілась ТЕЦ "Луч". Місцеві повідомляють про частковий блекаут.

Чому удари по Москві не мають сенсу - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, удари по столиці Росії навряд чи стануть фактором, який змусить Кремль змінити курс або підштовхне оточення Володимира Путіна до рішучих дій.

Натомість більший вплив на внутрішні процеси в РФ можуть мати інші цілі та економічний тиск. Крім цього захист російської столиці значно ускладнює можливість результативних атак із використанням наявних у України засобів ураження.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські дрони повторно атакували центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. РФ використовує цей обʼєкт для розвідки та координації окупаційних військ в Україні.

Раніше також Росія заявила про ймовірне перше застосування Україною далекобійної балістичної ракети для удару по Московській області. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала використання такого озброєння.

Напередодні один із ключових об'єктів російської нафтопереробної промисловості - Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ - зазнав масованої атаки безпілотників.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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