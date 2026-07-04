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Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик

Юрій Берендій
4 липня 2026, 13:42
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Кремль заявив про нібито захоплення Костянтинівки, однак Генштаб розкрив реальну ситуацію на фронті та пояснив, як Росія поширює дезінформацію.
Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик
Який несподіваний виклик Зеленський кинув Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ
  • Росія намагається інфільтрувати малі групи в місто

Президент України Володимир Зеленський заявив, що твердження російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині не відповідає дійсності. За його словами, місто продовжує перебувати під контролем Сил оборони України, тоді як Кремль поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. Про це повідомляє Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками переговорів з кканцлером Німеччини Мерцом.

"Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину. Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - заявив Зеленський.

відео дня

Що насправді відбувається в Костянтинівці

Заяву очільника Кремля офіційно спростували в Генеральному штабі Збройних сил України. За даними системи відображення оперативної обстановки, населений пункт залишається під контролем українських військ, а підрозділи 19-го армійського корпусу продовжують оборонну операцію на визначених рубежах, повідомив речник Генштабу майор Андрій Ковальов в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Ковальов уточнив, що противник не полишає спроб оволодіти містом, вдаючись до інфільтрації малочисельних піхотних груп чисельністю один-три бійці, проте українські захисники ведуть контрдиверсійну роботу.

"Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків. Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України", - заявив Ковальов.

За добу, 3 липня 2026 року, окупанти здійснили на цьому напрямку одинадцять штурмових дій - жодна з них не принесла результату для Росії.

Схожу оцінку ситуації надало й угруповання військ "Схід", назвавши заяву Кремля черговою спробою "намалювати" неіснуючі успіхи на тлі провалу оперативно-стратегічних планів та непропорційно великих втрат особового складу армії РФ. За інформацією угруповання, у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення, а спроби росіян проникнути до міста виявляють і знищують.

Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Хто готує фальшиві карти для Путіна

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко провів паралель із ситуацією навколо Куп'янська рік тому, коли подібні заяви Москви про контроль над містом також виявилися неправдою.

За його словами, реальний контроль Росії над Костянтинівкою наразі відсутній так само, як і тоді. Коваленко звинуватив начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова у свідомому спотворенні даних для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

"Начальник Генштабу РФ Герасимов - брехун, і він окремі карти та зведення готує для Путіна. Уявіть - готує окремі карти і зведення для однієї людини, де показує території, які насправді росія не контролює такими, ніби вже під контролем. При цьому в закритому колі російських генералів там інші карти, відповідно до реальної обстановки", - написав Коваленко.

За його словами, Путін озвучує цю викривлену картину, створюючи паралельну реальність для російського суспільства, якому на тлі дефіциту пального потрібно згодувати бодай якусь "перемогу".

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики DeepState констатували зміну динаміки бойових дій та обмежені темпи просування ворога в червні. Аналітики заявили про можливий перелом у війні і наголосили на залежності подальшого розвитку від рішень ЗСУ. За підрахунками DeepState, окупаційні війська у червні збільшили контрольовану площу лише на 84 квадратні кілометри.

Військовий експерт Олег Жданов вказав на те, що головним завданням залишається утримання та стабілізація фронту. Він назвав головну умову для перелому і пояснив, що лише перехід до успішних контратак змінить характер бойових дій. Жданов також зазначив, що безпілотники стали важливим фактором для зміцнення оборони, але це ще не початок перелому.

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко повідомив про активні штурмові дії противника на Костянтинівському напрямку та прагнення РФ зайти в Костянтинівку. Він описав задум росіян щодо міста і зазначив стратегічне значення для відкриття дороги на Дружківку. Дзюбенко уточнив, що батальйон Black Raven діє у складі 93-ї ОМБр і планує операції на тактичну глибину 15–20 кілометрів від лінії зіткнення.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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