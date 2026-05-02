РФ штурмує Костянтинівку, росіяни намагаються закріпитись - Сирський

Від початку тижня росіяни здійснили 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

РФ штурмує Костянтинівку

Російські окупанти посилили штурми у напрямку Костянтинівки. Ворог намагається закріпитись на околицях міста. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ворог рухається малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Лише з початку тижня окупанти здійснили 83 атаки на цьому напрямку.

Наші захисники роблять все можливе, щоб відбити всі атаки росіян та не дати їм закріпитися. Сили оборони проводять зачистки.

"Обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. Основна увага – ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці прийняв низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників", - зазначив Сирський.

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні дії в Донецькій області та досягають часткових успіхів поблизу окремих населених пунктів.

Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

