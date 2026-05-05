Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

За даними аналітиків, російські війська проникли на 10,14% території Костянтинівки і просунулися лише на 0,7% її околиць.

Яка поточна ситуація у Костянтинівці

Головне з новини:

Росія не просунулась у Костянтинівці

ЗСУ стримують інфільтрацію окупантів

Російські війська, які вперше зайшли на околиці Костянтинівки ще восени 2025 року, так і не змогли перетворити цей прорив на реальний поступ. Про це свідчить новий звіт Інституту вивчення війни, який спростовує припущення про нібито недавні зміни на лінії фронту, про які напередодні писало видання Reuters.

Аналітики нагадують, що проникнення росіян на східні околиці міста сталося 24 жовтня 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, попри регулярні заяви російських чиновників про "успіхи". За оцінками ISW, під контролем російських сил перебуває лише 10,14% території Костянтинівки, а просування на околицях обмежилося 0,7%.

Попри те що Костянтинівка залишається однією з пріоритетних цілей Росії, у звіті зазначають, що російське командування, схоже, робить ставку на посилення наступу на Покровському напрямку, а не на спроби прорвати оборону міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 2 травня підтвердив, що українські підрозділи щодня відбивають спроби російських диверсійних груп закріпитися на підступах до Костянтинівки. У місті діє режим контрдиверсійних заходів, а Сили оборони проводять комплексні операції з виявлення та знищення ворожих груп, які намагаються інфільтруватися в район.

Де армія РФ йде у наступ

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

