Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

Дар'я Пшеничник
5 травня 2026, 09:56
За даними аналітиків, російські війська проникли на 10,14% території Костянтинівки і просунулися лише на 0,7% її околиць.
ВСУ, Фронт, Война
Яка поточна ситуація у Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне з новини:

  • Росія не просунулась у Костянтинівці
  • ЗСУ стримують інфільтрацію окупантів

відео дня

Російські війська, які вперше зайшли на околиці Костянтинівки ще восени 2025 року, так і не змогли перетворити цей прорив на реальний поступ. Про це свідчить новий звіт Інституту вивчення війни, який спростовує припущення про нібито недавні зміни на лінії фронту, про які напередодні писало видання Reuters.

Аналітики нагадують, що проникнення росіян на східні околиці міста сталося 24 жовтня 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, попри регулярні заяви російських чиновників про "успіхи". За оцінками ISW, під контролем російських сил перебуває лише 10,14% території Костянтинівки, а просування на околицях обмежилося 0,7%.

Попри те що Костянтинівка залишається однією з пріоритетних цілей Росії, у звіті зазначають, що російське командування, схоже, робить ставку на посилення наступу на Покровському напрямку, а не на спроби прорвати оборону міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 2 травня підтвердив, що українські підрозділи щодня відбивають спроби російських диверсійних груп закріпитися на підступах до Костянтинівки. У місті діє режим контрдиверсійних заходів, а Сили оборони проводять комплексні операції з виявлення та знищення ворожих груп, які намагаються інфільтруватися в район.

Де армія РФ йде у наступ

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Ситуацію на фронті - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Константиновка Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

11:46Війна
Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

10:14Війна
Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

09:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Останні новини

12:42

Які фрукти варто їсти щодня: простий гід для всієї родини новини компанії

12:40

"Ми не зайдемо у Слов'янськ": в РФ почали говорити про поразку у війні

12:22

Ковдра та подушки знову стануть свіжими без прання: який простий метод допоможе

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

11:46

"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

Між США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - ВласюкМіж США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - Власюк
11:43

Що не можна садити поруч із полуницею: перелік рослин, які "знищують" урожайВідео

11:36

"Негайне розлучення": жінка розповіла про огидну звичку чоловіка

11:14

Магазин та сервіс AKS: обирайте найкращу електроніку та запчастини в одному місці новини компанії

11:12

"Назвала чоловічим органом": відома ведуча образилася на Лесю НікітюкВідео

Реклама
11:04

У Німеччині закликали країни ЄС якнайшвидше переймати військовий досвід України

10:46

Як правильно одягати малюка при температурі +20 градусів - універсальний лайфхак

10:40

Більшість робить помилку: у якій воді варити картоплю - в холодній чи гарячій

10:14

Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

10:01

"Попрощався назавжди": Потап залишив останнє послання Насті Каменських

09:56

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

09:24

На Одесу чекає літнє тепло: синоптики розповіли, коли очікувати температури до +25°

09:20

Підступний ракетний удар РФ просто по рятувальниках: є загиблі та багато пораненихФото

08:56

5 травня все зміниться: три знаки зодіаку нарешті побачать світло в майбутньому

08:45

Вартові пам’яті та надії: Блаженніший Митрополит Епіфаній нагородив колектив ПФ "Петро Великий" та її керівницю Аллу Ландар новини компанії

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

5 загиблих і понад 30 поранених: РФ вгатила балістикою та дронами по Полтавщині

08:22

Росія завдала удару по Дніпру та області ракетами, дронами та авіабомбами: є руйнування та пораненіФото

07:57

РФ цинічно атакувала Київ та область: є руйнування та поранені - всі деталіФото

07:52

Путін боїться замаху: Невзлін оцінив перспективи такого сценаріюПогляд

07:18

Вибухи лунали по всій Росії: під ударом — завод для "Шахедів" та найбільший НПЗ

05:55

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

05:11

Справжні делікатеси часів СРСР: що їли радянські люди лише на свято

04:41

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 4 відмінності на картинці хлопчика на велосипеді за 12 с

03:32

Як назавжди позбутися бур’янів між плитками: поради для чистого дворуВідео

03:09

Чому кішка їсть целофанові пакети та пластик: сигнал, який не можна ігноруватиВідео

02:04

"Вірогідність дуже висока": РФ готує масований удар, названо нові цілі ворога

04 травня, понеділок
23:51

Аж ніяк не капсули: експертка пояснила, чим краще прати на коротких циклахВідео

23:43

Стрілянина біля Білого дому: Секретна служба США оточила район, що відомо

23:24

Тепло принесе нову небезпеку: синоптики попередили, що чекає на Черкащину

23:02

Не доведеться викорчовувати: як легко прибрати пень з ділянки всього за 1 день

22:24

Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області

22:03

До настання +35°C: як підготувати та почистити кондиціонер перед сезоном

21:54

Небезпечна помилка з пергаментним папером, яку допускає більшість: що робити заборонено

Реклама
21:51

Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

21:23

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунтВідео

21:14

Гаманці стануть важчими: три знаки зодіаку, до яких у травні прийдуть гроші

21:01

Берізка зникне раз і назавжди: як правильно позбутися бур'янаВідео

20:33

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:25

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

20:22

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:12

Розсада "згорить" за ніч: яка поширена помилка знищує помідориВідео

20:05

Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

20:01

Зроблено гігантський крок до миру на лінії фронту: Кох назвав причинуПогляд

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапоїЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти