Прали одяг у річці та сиділи без їжі: росіяни скаржаться на "випробування" під час втечі з РФ

Росіяни намагаються втекти від мобілізації / Колаж фото скріншот

Росіяни намагаються втекти від мобілізації, яку оголосив диктатор Володимир Путін. Вони декілька днів стоять у черзі на кордоні з Грузією. Ця черга розтягнулась на майже 30 км. Telegram-канал Baza повідомляє, що багато людей у паніці, бо в них закінчується вода, їжа, бензин, а придбати це все на кордоні неможливо.

Дехто намагається пішки перейти кордон, але чекати доводиться добу. Росіяни скаржаться, бо їм доводить пити брудну воду та прати одяг у річці.

"У двох словах. Ми не їли. Не пили і не спали три доби. Витратили всі гроші, щоб пройти кордон. Нас цілодобово тримали на вулиці в мороз. Люди кричать, б'ються. Ми пили брудну воду, яку випрошували в далекобійників. Осетини кричать у спину, що ми труси і баби. Обкрадають, погрожують, шантажують. Ці три дні змінили моє життя", – поскаржився один із росіян.

Росіяни намагаються втекти від мобілізації / скріншот

Росіяни намагаються втекти від мобілізації / скріншот

Вони навіть намагаються обміняти власні автомобілі на самокати. Але багато хто так і не встиг втекти від військкомату, бо він приїхав прямо на кордон. Саме таку машину помітили біля пункту пропуску "Верхній Ларс".

Росіяни намагаються втекти від мобілізації / скріншот

Росіяни намагаються втекти від мобілізації / скріншот

Подібна ситуація і на кордоні з Казахстаном. Там дехто спить просто на землі, а хтось викручується за допомогою таксистів, які за гроші привозять їм їжу.

"Люди тут уже не тільки чекають, а й їдять, сплять, навіть намагаються скрасити своє дозвілля. За окрему плату таксисти підвозять продукти харчування та напої. Ось такий сервіс. На землі, але не в окопі", – повідомляють у Мережі.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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