"З'явиться більш потужний захисник": експерт розповів, чому Лукашенко тягне час

Лукашенко шукає заміну Путіну у Китаї / Колаж Reuters, facebook.com

Лукашенко зараз максимально пробує затягнути час, щоб не відправляти білоруські війська в Україну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт програми" міжнародна та внутрішня політика " Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Як уточнив експерт, у Лукашенка зараз намітилася позитивна зовнішньополітична Динаміка.

"З одного боку, вона пов'язана з Туреччиною, де зв'язки Білорусі тільки посилюються, тому що у Лукашенка дуже хороші відносини з Ердоганом і вони почалися не сьогодні. З іншого боку, після деякої паузи у співпраці з Білоруссю, пожвавився Китай. По-перше, це декларація, якою Китай зафіксував відновлення відносин з РБ на одну сходинку вище, ніж з Росією, а по-друге - запрошення Лукашенка після 20 з'їзду КПК на зустріч з Сі Цзіньпіном", - пояснив Тишкевич.

На думку політолога, для Лукашенка вкрай важлива підтримка Китаю, оскільки це може знизити залежність Білорусі від РФ і особисто Путіна.

"Якщо до Нового року Лукашенко полетить в Китай і отримає там певні гарантії підтримки хоча б на тому ж рівні, що і у Казахстану, це буде означати, що його поле для маневру розшириться. Адже тоді у Білорусі буде не тільки Росія як сила, яка може втрутитися, але і з'явиться більш потужний захисник, якого боїться навіть Путін. Це не означає, що для Лукашенка на 100% буде повторений кейс Токаєва, але щось на зразок цього можливо",-сказав Тишкевич.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вважає, що якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну проти України.

Також, на думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, Сполучені Штати Америки і Китай проводять підготовку великої угоди по долі Росії. Вашингтон і Пекін мають намір зафіксувати взаємні інтереси щодо держави, але китайці зацікавлені в тому, щоб російська держава не розпалася, а стала його васалом.

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