Російські пілоти готуються до втечі в Південну Америку через наближення перемоги України- розвідка

Російські льотчики хочуть уникнути покарання за воєнні злочини.
Російські льотчики хочуть втекти до країн Південної Америки, бо вже розуміють, що скоро РФ програє війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Окупанти таким чином хочуть уникнути відповідальності за воєнні злочини.
"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - йдеться у повідомленні.
Українська розвідка оприлюднила особисті дані пілотів 14-ї армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у війні проти України.
Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що у наступні кілька тижнів на фронті будуть важкі бої, в результаті яких російська армія посиплеться. Окупанти вже втратили логістику на півдні України і просто намагаються тримати оборону.
Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що вже у жовтні російська армія почне розпадатись. Він розкритикував нинішню російську владу і позаздрив ЗСУ, яким постачає озброєння весь світ. Гіркін вважає, що проблема програшу російської армії пов'язана не з тим, що вона боягузлива. Причиною він називає погане забезпечення вояк. За його словами, зима для них настане несподівано.
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