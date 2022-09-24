Китай може змусити РФ завершити війну з Україною: Зеленський розкрив сценарій

Володимир Зеленський оцінив позицію Китаю / Reuters

Якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив глава держави в інтерв'ю французьким ЗМІ, до повномасштабного вторгнення РФ комунікації між Україною і Китаєм були на різних рівнях.

"І про це свідчить великий товарообіг між Україною та Китаєм. Напевно, найбільший, якщо порівнювати з якоюсь ще державою... На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. Я про це шкодую, оскільки я вважаю, що це велика економіка, велика держава, і вона має великий геополітичний вплив з приводу РФ. Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. І тому я хотів би, щоб Китай був на нашому боці", - сказав Зеленський.

Однак, зазначив президент, "зараз ми бачимо, що Китай займає позицію балансувати десь посередині".

"Я вдячний, що Китай не продає зброю РФ. І я дуже хотів би, щоб вони допомагали Україні. Хоча скажу відверто: тим, що вони не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру", - пояснив глава держави.

На думку Зеленського, якби Китай приєднався до США, ЄС і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну.

"Але ще раз визнаю, впливу на Китай в України немає, і немає таких відносин, які б я дуже хотів. Вони зіграли б, мені здається, велику роль у цій війні. Це якраз, коли ми говоримо, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну. США, Євросоюз, Британія і Китай - думаю, таке об'єднання точно б їх змусило", - підсумував президент України.

Нагадаємо, раніше офіційний Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і звинуватив Вашингтон в тому, що він "заганяє РФ в кут" розширенням НАТО.

У Пекіні також підкреслили, що США нібито хочуть "розчавити" Росію.

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