Путіну доповіли про "погані" події на фронті: Кремль вперше відреагував на контрнаступ ЗСУ

Путін знає про провали армії РФ на фронті / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і один за одним звільняють населені пункти. Російські окупанти в свою чергу ганебно тікають. У Кремлі вперше прокоментували контрнаступ ЗСУ. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін про все знає, а панічну втечу окупантів він назвав "перегрупуванням військ". Про це повідомляють росЗМІ.

Кремлівські пропагандисти запитували про те, як Путін відреагував на "погані" новини, на що Пєсков відповів, що йому всі доповідають, "спецоперація триватиме до кінця".

"Звичайно, все, що відбувається, будь-які дії військових під час СВО (ред. — "спеціальна військова операція") доповідають верховному головнокомандувачу. Він знаходиться в цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з воєначальниками. Інакше і бути не може в ході СВО. СВО триває і буде тривати до досягнення тих цілей, які спочатку були поставлені", — сказав Пєсков.

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Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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