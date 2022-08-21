США та Китай готують велику угоду щодо долі Росії – Фейгін

Вашингтон та Пекін можуть домовитися хіба що за рахунок Росії - Фейгін / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Сполучені Штати Америки та Китай проводять підготовку великої угоди щодо долі Росії. Вашингтон і Пекін мають намір зафіксувати взаємні інтереси стосовно держави. Наддержави не можуть домовитися не інакше, як за рахунок РФ. Китайці зацікавлені в тому, щоб російська держава не розпалася, а стала її васалом. Про це заявив російський опозиційний політик, юрист і адвокат Марк Фейгін.

У ефірі ТСН він розповів про те, що на плани Штатів і КНР домовитися стосовно Росії вказують витоки до західної преси. Є ймовірність досягнення домовленості, що нагадує угоду 37-го президента США Річарда Ніксона і колишнього глави, ідеолога Китаю Мао Цзедуна.

"Ми ж це бачили після візиту Пелосі та напередодні нього. За два дні із президентом Китаю розмовляв Байден. Це витоки, які йдуть у західній пресі. Байден дуже схильний домовитися з Пекіном глобально. Не на рівні: "А давайте, ви не атакуватимете Тайвань, а ми з вами домовимось за торговельною угодою". Мені здається, це набагато масштабніша угода, що нагадує чимось Ніксона і Мао, коли домовилися. До речі, архітектором цієї угоди був Кіссінджер. А ось ви подивіться останнє інтерв'ю Кісінджера, де він каже, що з Китаєм треба домовлятися. А як можна з Китаєм домовитися, окрім як не за рахунок Росії", - пояснив ситуацію юрист.

Також він зазначив, що Росія стає слабшою, і це вигідно КНР. В інтересах Пекіна - послаблення російської держави, але не її зникнення. Китаю вигідна Росія в ролі васала, він має намір отримати приз, який дістанеться китайцям за підсумком угоди з американцями.

"Тому я схильний думати, що саме Росія є предметом розмови. Хіба можна уявити, що розмови Байдена та Сі Цзіньпіна не стосуються війни в Україні. Можна уявити, що Вашингтон не використовуватиме всі важелі, у тому числі відносини з Китаєм для того, щоб посилити тиск на Москву. Я ось не можу собі цього уявити. Враховуючи, що розмови на початку були, я маю на увазі до 24 лютого, що Китай може дати зброю (Росії – ред.), можливість обійти санкції щодо військових постачань, але цього нічого не сталося. Це означає, що майданчик для домовленостей можливий. Є просто офіційна позиція Китаю, він виступає за припинення "конфлікту", угоди, мирні переговори. Від цього вже можна відштовхуватись і розмовляти. Я думаю, що вони на саміті G20 домовилися зустрітися, залишилося трохи (часу - ред.) і на саміті АСЕАН, я не виключаю, що буде, можливо, дві зустрічі, і можливо, візит до Пекіна самого Байдена, я б також цього не виключав", - підкреслив Марк Фейгін.

Раніше політичний експерт Тарас Чорновіл заявив, що навряд чи слід очікувати на військове зіткнення США та Китаю. За його словами, обидві держави залежні одна від одної. Однак Пекін більшою мірою, оскільки орієнтується на долар. Як вважає Чорновіл, наразі Байден пропонує КНР толерантно ставитися до американської зовнішньої політики в обмін на послаблення Штатами митних обмежень. Це влаштовує обидві сторони.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Китай в найближчі 10-20 років не нападатиме на США. Наразі Пекін не готовий до такого військового зіткнення. Однак китайська держава демонструватиме, що вона не боїться подібного розвитку подій.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що США показали Китаю, хто тут бос

Інші новини: