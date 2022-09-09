"Російська армія в жовтні почне сипатися": Гіркін розкритикував владу РФ і позаздрив ЗСУ

Гіркін розкритикував владу РФ і позаздрив ЗСУ / колаж фото скріншот

Російська армія почне розпадатися і станеться це вже в жовтні. А спровокують це дії російського командування, які не звертають уваги на необхідність "нормально забезпечити солдатів". Про це заявив шокований колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Він розкритикував нинішню російську владу і позаздрив ЗСУ, яким постачає озброєння весь світ.

Гіркін вважає, що проблема програшу російської армії пов'язана не з тим, що вона боягузлива. Причиною він називає погане забезпечення вояк. За його словами, зима для них настане несподівано.

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"А українська армія в цьому постачанні вище нашої навіть не на голову, а на багато більше. І поки наші військові вожді хіхікають на таких біатлонах, на навчаннях і запускають феєрверки, до речі, 25 тисяч пострілів хочуть зробити на день міста в Москві в найближчу неділю. Ось на це гроші є, а на те, щоб військовослужбовців, в тому числі і тих, що сидять в окопах на фронті забезпечити бронежилетами, нормальними касками, безпілотними апаратами - на це грошей немає, це ми не вміємо", - говорить Гіркін.

Він також додав, що вже на початку жовтня російській армії знадобиться велика кількість теплого одягу, взуття та спальних мішків. Він прогнозує, що від холоду і поганих погодних умов буде вмирати більше окупантів, ніж від обстрілів.

"Армія, що воює в поганих погодних умовах, буде нести втрат більше від холоду і хвороб, ніж несе від вогню противника. А противник відмобілізував економіку, яка у нього була, налагодив постачання з усього світу і провів мобілізацію, і проводить її і далі", - додав Гіркін.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що у наступні кілька тижнів на фронті будуть важкі бої, в результаті яких російська армія посиплеться. Окупанти вже втратили логістику на півдні України і просто намагаються тримати оборону.

Варто зазначити, що навіть оборонятися в окупантів не виходить, адже ЗСУ пішли в контрнаступ на півдні України, а нещодавно стало відомо про їх потужне просування на Харківщині.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Армія України перейшла в контрнаступ у Харківській області. Українські війська просунулися в районі Балаклії і звільнили два села - Байрак і Нову Гусарівку. Над ними встановили прапор України.

Російський пропагандист Юрій Котенок заявляв, що війська РФ у Балаклії перебувають в оточенні ЗСУ.

Траса на Куп'янськ під вогневим контролем українських військ. Для окупантів склалася важка ситуація.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що сили оборони України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

Військова операція з витіснення військ Росії з українських територій триває. Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний 9 вересня заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів.

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