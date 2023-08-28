"Хлопці йдуть пішки вночі, без техніки": Резніков розповів про складне просування ЗСУ

Українські захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися.

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Резніков розповів про складне просування ЗСУ / Колаж: Головред, фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупаційні війська побудували трьохрівнену лінію оборони, яку дуже важко пробити. У зв'язку з цим контрнаступ Збройних сил України йде дуже повільно. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції.

"Росіяни побудували трьохрівнену лінію оборони і між ними ще так звані "зони безпеки". Це заміновані поля, фортифікаційні укріплення і танкові засідки", - цитує заяву міністра ТСН.ua.

Як зазначив Резніков, Україна не приховувала, що отримає танки і бронетранспортери, тому росіяни до цього готувалися і робили танкові засідки. Наразі наша країна отримує засоби розмінування, але їх недостатньо, каже глава Міноборни.

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За його словами, українські захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися.

"Звичайне розмінування – це поїхала бронетехніка, трал розміновує. Але там танкова засідка, тому ми змушені реагувати на це. Це відповідь на питання, чому повільно. Тому і повільно, бо розмінування і т.д, але ми рухаємося вперед", - пояснив Резніков.

Він згадав, що Збройні Сили України успішно здійснили прорив через першу лінію оборони окупантів. Подальший курс дій передбачає розширення плацдарму з метою реалізації стратегічного плану, визначеного Генштабом.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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