Чи посилять мобілізацію в Україні: Резніков пояснив поточну ситуацію

Зараз немає критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії. Але в України теж є втрати, і потрібно поповнювати ряди ЗСУ.

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Резніков відповів, чи посилять мобілізацію в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В української армії зараз немає критичної ситуації з мобілізаційним резервом. У цей час немає потреби оголошувати нову мобілізацію. Зараз мобілізація триває відповідно до планів, і про її посилення або нову хвилю поки не йдеться.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції 28 серпня, пише ТСН.ua. Також він зазначив, що тривають зміни у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"У нас немає сьогодні потреби оголошувати нову мобілізацію. У нас ще є ресурси з точки зору правового плану", – зазначив Резніков.

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Він уточнив, що зараз відбувається оновлення кадрового складу ТЦК.

"Що стосується виконання цього плану: у нас зараз завдяки реакції громадськості – журналістів, активістів, родичів військових, серйозно взялися за центри комплектування, колишні військкомати. Було засідання РНБО і на Ставці це обговорювалось, зараз йде оновлення кадрового складу ТЦК", – сказав Резніков.

Мобілізація в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заговорив про посилення мобілізації. Він зазначив, що військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.

Повідомлялося, що в одній з областей України терміново посилюють мобілізацію. Щоб виконати плани, поставлені державою, процес мобілізації терміново посилюють у Харківській області.

Нагадаємо, у Раді повідомили деталі мобілізації. Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні мобілізація в Україні проводиться у плановому режимі. Він зазначив, що від початку війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи.

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