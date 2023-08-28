"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

Основна увага керівництва держави зосереджена на наступальних діях і забезпеченні фронту зброєю, наголосив президент.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 серпня, провів чергове засідання Ставки. Він розповів, що саме обговорювали, і наголосив, що основна увага зараз зосереджена на проведенні наступу українських військових.

Також обговорили, як підготуватися до зими і захистити від ударів російських окупантів критичну, енергетичну інфраструктуру. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Ставка. Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського. Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими", – зазначив голова Української держави. відео дня

Крім цього, обговорювали розробку програми переходу на перспективні типи літаків.

Також президент України повідомив, що на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони буде розглядатися звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій (ВЛК).

Війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити. За його словами, пересунути війну на територію Росії для нашої держави ризиковано, адже тоді ми можемо залишитися без міжнародної підтримки.

Також Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. За його словами, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресорки Росії" у тимчасово окупованому Криму політичним шляхом, коли українські військові виженуть російських загарбників з півдня нашої держави і вже стоятимуть на адміністративній межі з окупованим Кримом. Це дало б змогу зменшити кількість жертв.

Нагадаємо, Угорщина видала цинічну заяву. Президент Угорщини Каталін Новак змушує Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним. Вона не помітила військового рішення, яке "призвело б до миру". Новак акцентувала на тому, що у неї "тверда" думка щодо переговорів.

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