Втрата крейсера "Москва" може змусити Путіна переглянути морську позицію РФ – британська розвідка/ mil.ru

В Міноборони Британії заявили, що Росія після втрати свого крейсера "Москва" може переглянути морську позицію у Чорному морі. Про це у відомстві зазначили на своїй сторінці у Twitter.

"Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об'єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня. Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що "Москва" виконувала роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Корабель був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у флоті Росії. Його ввели в експлуатацію у 1979 році. У 2021 році судно повернулося на службу після того, як на ньому провели великий ремонт.

Нагадаємо, саме цей корабель на початку широкомасштабного вторгнення Росії розстрілював українськіпозиції на острові Зміїний, і саме його українські військові, які захищали острів, відправили за усім відомим курсом.

Крейсер "Москва" затонув – що відомо

Перша інформація про те, що горить російський крейсер "Москва", з’явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель перебував за понад 40 кілометрів від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю у Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що до окупованого міста Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу лишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Проте пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" разом з ремонтом, який закінчився у 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Крім цього, завдяки знищенню судна Чорноморський флот РФ збіднів на 16 крилатих ракет Калібр. Сумарна кількість таких боєприпасів знизилася з 72 до 56.

Як втрата крейсера "Москва" вдарить по Росії

Військовий експерт та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков зазначив, що затоплення крейсера "Москва" – це потужна і водночас символічна перемога. За його словами, тепер кораблі РФ будуть не так близько до українських берегів і як мінімум можуть припинити практикувати артилерійські обстріли.

Водночас, за словами Белескова, основна проблема для України зараз ‒ ті кораблі і підводні човни, з яких окупанти стріляють ракетами по нашій державі.

У той же час журналісти британського видання The Telegraph у своєму матеріалі написали, що розтрощення крейсера "Москва" стало серйозним ударом для російського Чорноморського флоту. Відтепер немає єдиного судна у флоті РФ, яке було оснащене системою протиповітряної оборони С-300 великого радіусу дії. При цьому українська ракета Нептун, яка здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, заслуговує на повагу, вважають журналісти.

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