Розтрощення "Москви" поставило під удар весь ЧФ РФ і зробило його вразливим - The Telegraph

Ракетний крейсер Москва затонув 14 квітня внаслідок пошкоджень після ракетного удару ЗСУ / Фото Вікіпедія

Фатальний удар по крейсеру "Москва" підкреслює не тільки символічне, але й оперативне значення. Чорноморський флот РФ без флагманського корабля стане набагато більш вразливим для ракет і БПЛА. Це було єдине судно у флоті, оснащене ППО у вигляді С-300 з високою дальністю. Операції з висадки морського десанту відтепер стають ризикованими. Замінити корабель не можна, оскільки Туреччина закрила доступ до проток у Чорному морі в умовах війни Росії проти України. Окремої поваги заслуговує і українська ракета Нептун, яка продемонструвала ефективну роботу в ураженні цілей.

Журналісти британського видання The Telegraph у своєму матеріалі пишуть, що розтрощення крейсера "Москва" стало серйозним ударом для російського Чорноморського флоту. Відтепер немає єдиного судна у флоті РФ, який було оснащено системою протиповітряної оборони С-300 великого радіусу дії.читайте також"Москва" - не перша жертва Нептуна: крилатими ракетами вже били по кораблю Адмірал Ессен - Турчинов

Вони вказують, що флагманський корабель виконував роботу з повітряного прикриття інших військових крейсерів РФ під час військових операцій, серед яких берегові бомбардування і висадка морського десанту. Наразі, коли немає "Москви", флоту не вистачає суден з таким же комплексом ППО. Десантні операції супроводжуватимуться більш серйозними ризиками.

Втім, у Росії є подібні кораблі у вигляді двох крейсерів класу "Слава" в Східному Середземномор'ї. Але замінити "Москву" їм не вдасться" - Туреччина закрила протоки в Чорному морі на час війни Росії проти України.

Українська ракета Нептун заслуговує на повагу

Британці також акцентували увагу на тому, що протикорабельна система Нептун, за допомогою якої військові України завдали потужного удару по російському судну, заслуговує на повагу. Протикорабельна крилата ракета Р-360, яку запускає Нептун, походить від радянської Х-35. Ракета може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів і літати на такій висоті над рівнем моря, яка не дозволить радіолокаційній системі її виявити.

Підкреслюється, що ракета може використовувати GPS-наводку поряд з інерційною наводкою для підвищення своєї точності, а також бортову радіолокаційну ДБН (головку самонаведення), щоб виявити цілі на етапах безпосередньо перед ударом.

Удар ЗСУ по російському крейсеру "Москва"

Пожежа на крейсері Чорноморського флоту РФ "Москва" сталася ще 13 квітня. Попередньо і неофіційно стало відомо, що причина загоряння – попадання в корабель двох ракет українського ПТРК Нептун.

Крейсеру були нанесені серйозні пошкодження, в результаті яких корабель, який знаходився в 25 милях від острова Зміїний, втратив хід.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель "Москва" затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

У Міноборони РФ підтвердили тільки серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру "Москва" удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозного ураження і почав йти на дно.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля "Москва" доставили до окупованого Севастополя. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

Пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер "Москва" затонув.

"Під час буксування крейсера Москва до порту призначення через пошкодження корпусу, отриманих під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - підкреслили в російському військовому відомстві.

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