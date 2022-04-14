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Військовий експерт пояснив, як втрата крейсера "Москва" вдарить по окупантах

14 квітня 2022, 23:58

Бєлесков говорить про те, що основна проблема зараз для України ‒ ті кораблі і підводні човни, з яких окупанти стріляють ракетами по Україні.

Ракетний крейсер Москва
Ракетний крейсер "Москва" / Вікіпедія

Вчорашній успіх українських військ, яким вдалося за допомогою ракетного удару завдати серйозних пошкоджень ракетному крейсеру "Москва" (Чорноморський флот окупантів) має важливе значення в контексті україно-російської війни ‒ але більшою мірою символічне. Про це розповів в ефірі Радіо НВ Микола Белесков військовий експерт і аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

"Я можу сказати, що ми бачимо приклади, чому потрібно інвестувати в кероване ракетне озброєння з відповідною дальністю, і не тільки для морських цілей, тому що Нептун - це виключно Морська історія, але і для наземних цілей. Звичайно, це потужна символічна перемога, це символ того, що наш оборонно-промисловий комплекс має відповідний потенціал, тому що це розробка, створена вже з початку російсько-української війни. І звичайно, тепер російські кораблі будуть не так близько до українських берегів, як мінімум артилерійські обстріли вони вже, мабуть, точно не будуть практикувати. Тому це важлива справа з багатьох причин, але знову ж таки, звичайно, хотілося б більше таких речей", - говорить він.

Бєлесков говорить про те, що основна проблема зараз для України ‒ ті кораблі і підводні човни, з яких окупанти стріляють ракетами по Україні.

"Насправді "Москва" - застарілий крейсер, це радянська система, створена для боротьби з авіаносцями, авіаносців в України немає. Для нас основна проблема зараз - ті кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Це фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни. От якби їх можна було знищити, тоді б загроза нанесення ударів морськими платформами зменшилася б. Це такий уламок радянського флоту, дуже красивий, але його функціональність, його релевантність, особливо з точки зору дій в Чорному морі, була сумнівною", ‒ підсумував експерт.

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Нагадаємо, напередодні, 13 квітня, на російському крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель ракет українського ПТРК Нептун.

Крейсеру були нанесені значні пошкодження. Корабель знаходився в 25 милях від острова Зміїний і втратив хід.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що корабель Москва затонув. Він назвав таку ситуацію найбільшою поразкою ЧФ РФ з часів Другої світової війни.

У Міноборони РФ підтвердили відомості, згідно з якими крейсер Москва був серйозно пошкоджений. Там повідомили, що в результаті пожежі сталася детонація боєзапасу, а корабель "завалився на борт".

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Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення новини України
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