Постачання сучаних дронів для України: ще одна країна доєдналась до коаліції

За словами міністра оборони Нідерландів, це рішення дозволить забезпечити Україну дронами в дуже короткі терміни.

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Нідерланди приєдналися до коаліції дронів для України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Нідерланди долучаються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і підсилить її наступальні можливості у війні проти Росії. Про це заявила міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у інтерв'ю Reuters.

За її словами, для Нідерландів це може означати додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на допомогу Україні на 2024 рік.

"Ми, звичайно, знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції з розробки безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні", - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. відео дня

Британія та Нідерланди вже допомагали Україні розбудовувати свій парк безпілотників.

"Новим є те, що ми зараз формуємо цю коаліцію. Тобто ми об'єднуємо, скажімо так, те, що ми робимо окремо, в одну коаліцію, яка зможе реагувати на нові запити України, оскільки вони бачать, як розвивається боротьба на фронті. І я думаю, що в цьому сила цієї коаліції", - сказала вона у своєму офісі в Гаазі.

Працюючи разом, коаліція зможе реагувати на зміну тактики Києва у воєнний час.

"І я думаю, що в цьому і буде сила цієї коаліції, в тому, що вона зможе забезпечити в дуже короткі терміни те, що їм потрібно", - сказала вона.

Оллонгрен додала, що Нідерланди нададуть високотехнологічну експертизу з комерційного сектору, але відмовилася надати технічні або фінансові деталі.

Виробництво дронів для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські заводи готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які передадуть українським захисникам у 2024 році. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

На заводі Bayraktar, що будується під Києвом, планується щорічне випускання понад 100 одиниць дронів. Про це заявив генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар.

Україна може виробити більше ніж один мільйон дронів для потреб Збройних Сил. Багато в цьому залежить від технічних характеристик апаратів. Ринок значно розвинувся і може працювати на більшому обсязі, ніж передбачено кошторисом. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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