Завод з виробництва таких дронів почали будувати під Києвом. У турецькій компанії заявили, що на будівництво потрібно 12 місяців.

https://glavred.net/ukraine/stalo-izvestno-skolko-za-god-budut-proizvodit-dronov-bayraktar-v-ukraine-10539602.html Посилання скопійоване

Стало відомо, скільки за рік виготовлятимуть дронів Bayraktar в Україні/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua

На заводі з виробництва безпілотників Bayraktar, який будується під Києвом, планують щороку випускати понад 100 одиниць дронів.

Про це заявив гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар у коментарі для Reuters. Він розповів, що для того, щоб закінчити будівництво, потрібно ще 12 місяців.

"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", – заявив гендиректор компанії. відео дня

За його словами, завод в Україні буде великим. Халук Байрактар розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.

Він уточнив, що планується виготовляти на цьому заводі близько 120 безпілотників на рік. Але поки що не обрано конкретної моделі – TB2 або TB3.

При цьому гендиректор компанії наголосив, що війна країни-агресорки Росії проти України не зможе зупинити плани з будівництва заводу.

Будівництво заводу з виготовлення Bayraktar в Україні

Нагадаємо, про початок будівництва в Україні заводу з виробництва дронів Bayraktar повідомлялося у липні 2023 року. Тоді міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.

"Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", – повідомляв тоді Камишін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.