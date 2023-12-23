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"Заводи готові": Україна зможе забезпечити боєприпасами мільйон дронів

Руслана Заклінська
23 грудня 2023, 04:40
У 2024 році українські заводи планують виготовити боєприпаси для мільйона дронів, які будуть передані Збройним Силам України.
'Заводи готові': Україна зможе забезпечити боєприпасами мільйон дронів
Українські заводи готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/zalizni_zminy

Українські заводи готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які передадуть українським захисникам у 2024 році. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

Заява Президента України про намір виготовити мільйон дронів викликала бурні обговорення. Зокрема, громадськість дискутувала не лише про кількість дронів, але й про стратегії їх застосування, доктрину використання в бойових умовах та можливості забезпечення їх боєприпасами.

За словами Камишина, у країні вже функціонує більше 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних. Ці підприємства мають здатність виробляти боєприпаси різної ваги - від 300 грамів до 10 кілограмів, різних видів та призначення.

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"Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", - сказав Камишін.

Міністр Камишін зазначив, що команда Міністерства оборони активно випробовує нові боєприпаси для дронів та швидко впроваджує їх в озброєння. Він підкреслив, що виробництво боєприпасів для дронів має відбуватися на заводах, а не в окопах, і українські підприємства готові до цього завдання.

"Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - додав він.

Нагадаємо, українські дрони ефективно вдаряють по військових об’єктах Росії, що свідчить про успішність цієї стратегії. Збільшення кількості ударів підтверджує важливість цієї тактики в українській обороні.

Також прогнозований мільйон дронів, який обіцяв президент Зеленський до 2024 року, недостатня, переконує аналітик. Сергій Згурець вказує на необхідність щонайменше 2 мільйонів безпілотників для забезпечення потреб армії.

Крім цього, українські війська використовують аналог "Шахедів" - AQ 400 Scythe з дальністю 750 км у протистоянні окупантам. Вартість одного дрону, за даними Defense Express, становить 15 тисяч доларів, але з урахуванням внутрішньої системи може збільшитись до 30 тисяч доларів.

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війна в Україні безпілотник беспилотники дрони
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