'Заводи готові': Україна зможе забезпечити боєприпасами мільйон дронів

Українські заводи готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які передадуть українським захисникам у 2024 році. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.
Заява Президента України про намір виготовити мільйон дронів викликала бурні обговорення. Зокрема, громадськість дискутувала не лише про кількість дронів, але й про стратегії їх застосування, доктрину використання в бойових умовах та можливості забезпечення їх боєприпасами.
За словами Камишина, у країні вже функціонує більше 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних. Ці підприємства мають здатність виробляти боєприпаси різної ваги - від 300 грамів до 10 кілограмів, різних видів та призначення.
"Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", - сказав Камишін.
Міністр Камишін зазначив, що команда Міністерства оборони активно випробовує нові боєприпаси для дронів та швидко впроваджує їх в озброєння. Він підкреслив, що виробництво боєприпасів для дронів має відбуватися на заводах, а не в окопах, і українські підприємства готові до цього завдання.
"Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - додав він.
Нагадаємо, українські дрони ефективно вдаряють по військових об’єктах Росії, що свідчить про успішність цієї стратегії. Збільшення кількості ударів підтверджує важливість цієї тактики в українській обороні.
Також прогнозований мільйон дронів, який обіцяв президент Зеленський до 2024 року, недостатня, переконує аналітик. Сергій Згурець вказує на необхідність щонайменше 2 мільйонів безпілотників для забезпечення потреб армії.
Крім цього, українські війська використовують аналог "Шахедів" - AQ 400 Scythe з дальністю 750 км у протистоянні окупантам. Вартість одного дрону, за даними Defense Express, становить 15 тисяч доларів, але з урахуванням внутрішньої системи може збільшитись до 30 тисяч доларів.
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