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РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

Віталій Кірсанов
10 липня 2026, 10:56
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Кремль розраховує досягти військових успіхів, які могли б зміцнити позиції російського керівництва всередині країни.
Росія створює великі сили безпілотників на випадок можливої війни з НАТО
Росія створює великі сили безпілотників для можливої війни з НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У центрі уваги Кремля - Балтійський регіон
  • Військові РФ вивчають досвід війни між США та Іраном

Росія активізує розвиток безпілотних підрозділів, розглядаючи їх як один із ключових елементів потенційного масштабного протистояння з НАТО. На це звернув увагу фахівець з російських безпілотних технологій та радник аналітичних центрів CNA і CNAS Семюел Бендетт, аналізуючи програму щорічного форуму "Дронниця", повідомляє Forbes.

П’ятий за рахунком форум, присвячений безпілотним технологіям, відбудеться в серпні і, як зазначається, буде присвячений підготовці до можливої "великої війни з НАТО". Традиційно захід об’єднує військових, операторів БПЛА, інженерів та виробників, які обговорюють сучасні технології, обмінюються бойовим досвідом і розглядають нові підходи до застосування безпілотних систем.

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За словами Бендетта, тематика форуму свідчить про те, що організатори мають намір зосередитися на практичній підготовці до ймовірного конфлікту. Учасникам пропонують представити власні ідеї, розробки та технологічні рішення, які можуть бути використані в подібних умовах.

Йдеться про військове планування

Експерт підкреслює, що мова йде не про політичну риторику, а про спеціалізований майданчик, де аналізують сучасний досвід ведення бойових дій, вивчають тактику ймовірного супротивника та шукають способи вдосконалення безпілотних технологій.

Автор публікації пов’язує таку активність Москви з затяжним характером війни проти України. На його думку, Кремль розраховує домогтися військових успіхів, які могли б зміцнити позиції російського керівництва всередині країни.

У статті також проводиться історична паралель із війною в Афганістані, наслідки якої мали помітний вплив на суспільні процеси в Радянському Союзі. На думку автора, російська влада може прагнути уникнути аналогічних внутрішніх наслідків після закінчення нинішнього конфлікту.

У центрі уваги - Балтійський регіон

Окрему увагу приділено ситуації біля кордонів країн Балтії. За оцінкою Бендетта, Росія в останні місяці розвиває військову інфраструктуру в цьому напрямку, зокрема будує великі бази, які в перспективі здатні прийняти понад 100 тисяч військовослужбовців.

При цьому експерт не стверджує, що збройне зіткнення неминуче, однак вважає, що подібні приготування не можна залишати без уваги.

Уроки останніх конфліктів

У публікації зазначається, що російські військові фахівці також уважно вивчають досвід недавнього протистояння між США та Іраном. На думку автора, масове застосування безпілотників підтвердило їхню здатність ефективно вражати навіть добре захищені об’єкти та суттєво впливати на хід бойових дій.

Видання нагадує, що Росія вже має значний арсенал ударних безпілотників типу Shahed, а також велику кількість FPV-дронів, які можуть стати одним із ключових інструментів у майбутніх військових операціях.

Разом із тим Бендетт припускає, що організатори форуму могли обрати таку тематику, виходячи з офіційної позиції російського керівництва, яке неодноразово заявляло про нібито існуючу загрозу з боку НАТО. У такому разі обговорення підготовки до можливого конфлікту розглядається як відповідь на подібні оцінки.

Очікується, що учасники форуму обговорять нові способи застосування безпілотників проти бронетехніки, систем протиповітряної оборони та військової інфраструктури, а також презентують перспективні розробки російської оборонної промисловості.

На завершення Forbes зазначає, що країнам НАТО слід уважно відстежувати розвиток російських безпілотних технологій, посилювати власні можливості у сфері БПЛА та продовжувати зміцнювати механізми колективної оборони.

Експерт оцінив можливі цілі Москви у відносинах з НАТО

Екс-дипломат Росії Борис Бондарєв висловив думку, що російське керівництво може бути зацікавлене у перевірці стійкості та згуртованості Північноатлантичного альянсу. За його словами, одним із можливих напрямків такої стратегії може стати спроба посилити існуючі суперечності між державами-членами НАТО та послабити їхню єдину позицію.

На думку експерта, зниження рівня внутрішньої єдності Альянсу може створити додаткові ризики для європейської безпеки. У разі ослаблення механізмів колективного захисту окремим країнам Європи довелося б більшою мірою покладатися на власні ресурси для забезпечення безпеки та шукати нові формати взаємодії з іншими державами, включаючи Росію.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсек Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підштовхнути Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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