Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

Потенційна операція мала бути спрямована проти людей у країнах, які надають підтримку Україні.

https://glavred.net/world/rossiya-razvernula-ohotu-na-proukrainskih-deyateley-na-zapade-bbc-10797182.html Посилання скопійоване

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

Йшлося про вербування людей для стеження та залякування проукраїнських діячів

Усі п’ятеро обвинувачених поки що залишаються на волі

Росія розпочала кампанію з пошуку людей, готових стежити, залякувати та здійснювати напади на осіб, яких пов’язують з Україною. Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство юстиції США.

Американське відомство заявило, що висунуло звинувачення п’ятьом чоловікам, яких підозрюють у пошуку виконавців не тільки в США, а й в інших країнах. За версією слідства, йшлося про вербування людей для стеження, залякування та вбивства осіб, "пов’язаних або тих, кого сприймають як пов’язаних з Україною".

відео дня

Усі п’ятеро обвинувачених поки що залишаються на волі, а їхнє місцеперебування невідоме. Їм інкримінують змову з метою фінансування тероризму. Максимальне покарання за цією статтею у США може становити до 20 років позбавлення волі.

Хто опинився серед обвинувачених

За інформацією Мін'юсту США, троє фігурантів справи обіймали високі посади в мережі, яку американська сторона позначає як RIS. Серед них - 63-річний Юрій Храмеєв та його 27-річний син Кирило.

Юрій Храмеєв у минулому служив полковником російської розвідки. Його син, згідно з американськими даними, є офіцером Федеральної служби безпеки РФ.

Ще одним імовірним високопоставленим учасником мережі американські правоохоронці називають 35-річного громадянина Куби Оеміса Ромагосу Дурруті. За версією слідства, саме він координував діяльність мережі.

Решті двом обвинуваченим - 35-річному Яйделю Дельгадо Суаресу та 22-річному Анхелю Едуардо Кастро - інкримінують спроби вербування людей у США. Як стверджує Мін'юст, їх шукали для організації стеження та вбивства російського дисидента, який проживає на території Сполучених Штатів.

За вбивство пропонували 40 тисяч доларів

Одним із ключових епізодів розслідування американське відомство вважає операцію, яка проводилася влітку 2026 року.

За даними слідства, Суарес завербував громадянина США і запропонував йому від $1000 до $1500 за спостереження за потенційною жертвою. Пізніше йому нібито пообіцяли ще $40 тисяч у разі згоди на вбивство.

Однак завербована особа відмовилася виконувати це завдання. Після цього, як стверджує слідство, Суарес продовжив шукати іншого виконавця.

Американська влада також повідомила про аналогічний випадок, що стався в Литві у 2025 році. Згідно з матеріалами Мін'юсту США, Кирило Храмеєв намагався залучити американця до стеження та вбивства людини, яку називав брехуном, що поширює недостовірну інформацію про Росію.

За виконання завдання нібито пропонували 25 тисяч доларів. В американському відомстві стверджують, що потенційна операція мала бути спрямована проти людей у країнах, які надають підтримку Україні.

Представник ФБР Джеймс Барнакл заявив, що діяльність фігурантів не обмежувалася окремими цілями.

За його словами, учасники мережі "домовилися залякувати, погрожувати або вбивати людей на території США та по всьому світу".

Кремль, ймовірно, стоїть за найгучнішою диверсією в Німеччині - думка експерта

Главред писав, що в Німеччині внаслідок диверсії десятки тисяч жителів Берліна на кілька днів залишилися без електроенергії. Відповідальність за це взяла на себе Vulkangruppe, яка оголосила себе анархічною організацією. Однак у Німеччині досить швидко звернули увагу на дивні моменти в тексті їхньої заяви.

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що найгучніша диверсія цього року в Німеччині - справа рук російської агентури. Можливо, в ній брали участь і якісь реальні ліві активісти, але вони діяли під контролем російської влади, яка ними керує і всіляко допомагає, в тому числі складає за них маніфести, що виправдовують диверсії і спрямовані на підрив стабільності в Німеччині.

Диверсії РФ у Європі - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав про підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін у листопаді 2025 року, який став безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

По всій Європі країна-агресор Росія проводить недорогі диверсійні операції, щоб підірвати підтримку України з боку західних партнерів. Росіяни вербують "одноразових" агентів через онлайн-месенджери та криптовалютні платежі. Нерідко жертвами вербування стають українські біженці, які зазнають фінансових труднощів і, ймовірно, не усвідомлюють, що працюють на Росію.

Росія нарощує диверсійну активність у Європі, прагнучи чинити додатковий тиск на союзників України та посилити серед них відчуття тривоги. Водночас Москва намагається переключити увагу з проблем російської армії на українські удари по об’єктах у глибині РФ. Як пише The Wall Street Journal, представники НАТО розглядають часті атаки як тривожний сигнал. На їхню думку, Кремль прагне скоротити обсяги європейської допомоги Україні та посилити розбіжності між країнами Альянсу.

Інші новини:

Про джерело: BBC Британська телерадіомовна корпорація (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) - британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів - найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює понад 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі й в Україні), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред