Не тільки чорний: як насправді виглядати стрункіше

Дизайнерка розповіла всю правду про чорний колір.

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Чорний колір - не завжди універсальний варіант / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Що відіграє головну роль у підборі одягу

Як виглядати стрункіше за допомогою кольору

Існує поширена думка, що чорний колір допомагає візуально зробити фігуру стрункішою. Однак фахівці зазначають: все не так однозначно.

Стилістка Галина Денисюк розповіла сайту 1plus1, чому чорний одяг може навіть підкреслити об’єми та на що слід звертати увагу під час створення образу.

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За словами експерта, чорний колір дійсно здатний "згладжувати" силует завдяки тому, що гірше відбиває світло і не створює різких контрастів. Це візуально зменшує об’єм і робить лінії більш цілісними. Саме тому темні речі часто здаються такими, що "стрункішають".

Проте ключову роль відіграє не лише колір. Набагато важливіше:

силует одягу

крій

тканина

правильні пропорції

Наприклад, чорна річ, що погано сидить, може, навпаки, підкреслити недоліки, тоді як грамотно підібраний світлий наряд - виглядати виграшніше.

Також стилістка звертає увагу на вертикальні лінії, монохромні образи та правильні акценти - все це може візуально витягнути силует не гірше, ніж чорний колір.

"Тому формула "одягну чорне - і виглядатиму стрункішою" працює далеко не завжди. Колір не здатний компенсувати невдалий крій", - підкреслила стилістка.

Справді, чорний одяг дійсно може створювати ефект стрункості, але це лише один із інструментів. Набагато важливішим є загальний образ і грамотний підбір речей під конкретну фігуру.

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